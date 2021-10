Los eventos de moda más relevantes de Canarias apuestan por los 'influencers' ¿Quieres saber por qué?

Con la pandemia remitiendo y la vuelta a las ganas de vivir de la gran mayoría de nosotros, los eventos en este mes y los siguientes han renacido con una fuerza inusitada. Y el mundo de la moda tan apegada a los gustos y al día a día de cada uno de nosotros no iba a ser menos. Las citas de moda más importantes del mundo han ido desplegando su poder creativo a golpe de pasarela, modelos, diseños de lujo y la invitación en «frontrow» a los «influencers» más mediáticos del planeta.

Nos encontramos a medio camino con pasarelas como La Semana de la moda de New York, París, Milán y en Canarias nos metemos de lleno en nada en la Gran Canaria Swin Week, en la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje y la Feria de la Moda de Tenerife, pero también el Miss Universo Spain. Y nos preguntamos ¿Son importantes los influenciadores para estos eventos?

Muchos no tienen claro cuál es su trabajo exacto, pero los diseñadores, empresarios de moda, instituciones y agencias especializadas en la gestión de «influencers» como es «Isla Influencia» tienen muy claro que cuando una de estas personas posan su mirada en una colección y la suben a sus redes sociales, se produce un tsunami de ventas, de conocimiento de la marca, y sobre todo, de una exposición al público sin precedentes, y que no se conocía con anterioridad.

Te pondré un ejemplo para que entiendas la importancia de este sector digital que alcanza cachés estratosféricos. Hace unos 10 ó 20 años, en zonas del mundo como África, Oriente, incluso Latinoamérica, la información sobre colecciones de moda creadas en Europa o América (esta en menor medida), apenas llegaba a los consumidores de esas regiones ávidas de moda. La moda no era un bien de conocimiento popular y solo la conocían élites muy exclusivas. Pero gracias, en gran parte del trabajo de los creadores digitales en la moda que acuden a estos eventos, que siempre han sido tildados de innecesarios y ridículos, la moda se ha acercado por primera vez en la historia al ciudadano medio.

La realidad es que tras esa fachada un tanto banal, existe un importante trabajo que ha dado a las marcas una visibilidad y popularidad sin precedentes. Y la globalización del mundo «online» lleva a que estos profesionales sean seguidos por millones de seguidores de todas partes del planeta que los erigen como prescriptores de sus gustos personales, y por tanto, lo que se pone o publicita su «influencer» de confianza es interesante de comprar.

Canarias no es ajena a esta explosión digital, y desde las instituciones que gestionan el sector moda y de la que dependen muchos puestos de empleo, están trabajando apoyados por empresas especializadas en el sector digital como es la «Agencia Isla Influencia» que cuentan en su cartera con «influencers» canarios con números muy potentes de seguidores. Este es el caso de Andony Artiles que forma parte como maquillador y creador digital en Miss Universo España y que representa perfectamente el auge de este nuevo sector. Según nos comenta: «es la primera vez que decido a meterme de lleno en este proyecto y estoy muy feliz porque me he encontrado con una organización la cual nos cuidan en todo momentos. El estar en contacto con chicas que quieren cumplir su sueño para mi es maravilloso porque sé lo que es trabajar duro para llegar hacer lo que verdaderamente me gusta».

¿Qué sigues sin creerme sobre la importancia de estos profesionales? Te daré otro ejemplo. Vamos muy atrás en el tiempo, a los años 50 en donde existió un «influencer» indiscutible, pero todavía no existía ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Elvis Presley con su tupé, patillas, gesto desganado y vaqueros ceñidos se convirtió en el ícono no solo musical, sino de estilo de vida y moda al que todos los jóvenes querían imitar. Imagínate que hubiese pasado si hubiese tenido las Redes Sociales.

