Casado, nuevo presidente de los memes

¡Escuchadme todos! No podemos tolerar que se destape un caso de corrupción y por eso voy a anunciar algunas dimisiones 'voluntarias'. Carromero, dimite. Almeida, dimite. Egea, dimite. Casado, me gustan tus fotos con las vacas, por eso me va a doler más tu dimisión pic.twitter.com/rlU4LoLKeU