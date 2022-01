Un agente rescata a un joven que pretendía suicidarse

Wilber Escalante se volvió viral en redes sociales después de realizar un heroico rescate.

Todo comenzó cuando un hombre intentó saltar desde la estación del Metro Pantitlán en Ciudad de México, sin embargo, en un vídeo difundido en redes sociales se observó el momento en que el agente se lanzó para auxiliar al joven y con una cuerda pudieron descender juntos.

Los héroes sin capa siguen devolviéndonos la fe en la humanidad.

El agente Nuestro Wilber Escalante de la @SSC_CDMX valientemente evitó que un hombre se lanzara de la parte alta de un puente en el #CetramPantitlán 👏🏼#CDMX#Héroe#NoticiasÉnfasis

🎥 @OHarfuchpic.twitter.com/cSh4fMALv0 Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) January 27, 2022

El rescate fue aplaudido por una multitud de personas que vieron el suceso, y reconocieron el acto de valentía; sin embargo, la cuerda se rompió y los dos cayeron, provocando un traumatismo craneoencefálico severo al policía, de acuerdo con la información de la SSC.

Wilber habló para los informativos y contó que a su mamá fue la primer persona a quien le contó del suceso.

«(Me dijo) que estaba un poco loco con eso. Vi el video con ella y me dijo que sí era sorprendente, que si no estaba un poquito loco y no supe que decirle», expresó.

El agente contó que sus compañeros de trabajo le realizaron algunas bromas y puntualizó que después del suceso lo apodaron Spider-poli.