Rebeca Paniagua y David Perdomo, portada de la Revista C7

Cada tarde, a partir de las 16.30 horas, arranca en Televisión Canaria el magacín 'Buenas Tardes Canarias'. El conocido BTC está inmerso en su sexta temporada y desde el pasado lunes Rebeca Paniagua tiene a David Perdomo como nuevo compañero de viaje para presentar el espacio.

Ella lleva al frente del programa desde sus inicios y ahora con la llegada de David Perdomo le lanza un mensaje muy claro: «Que trabaje con pasión y que disfrute cada tarde. Yo estaré para ayudarle en todo y se encontrará un equipo maravilloso, porque la clave del BTC el entendimiento pleno que existe entre todos los miembros del programa, cada uno en su función».

Esta es la primera experiencia en televisión de David Perdomo. «En 2013 tuve una incursión televisiva en Canal 9, pero desde 2014 estaba en la Ser. Antes presentaba un magacín de radio y ahora he pasado a la televisión. Es un mundo diferente, pero desde que me llamaron para apostar por mí me dijeron que transmitiese naturalidad, seriedad y espontaneidad, y en eso estoy día a día.

Esta aventura es totalmente distinta a la anterior. Yo presentaba y dirigía 'Hoy por hoy' junto a un técnico y algún redactor, aquí el equipo lo conforman 80 personas y de un velero he pasado a un trasantlántico, jajaja, pero me apetecía este cambio y estoy muy ilusionado», destaca.

Él y Rebeca se conocieron en el año 2019 en la presentación de la gala de la Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos proceden de la radio y ahora comparten las riendas de un programa muy pegado a la actualidad.