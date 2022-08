Las próximas películas y series que vienen de PlayStation mundo gaming HBO lanzará la esperada serie sobre The Last of Us, mientras que Netflix apostará por Horizon 2074

Sigue la lluvia de adaptaciones de videojuegos al cine, ya sea como películas o series de televisión. Ejemplos recientes, como The Witcher (Netflix) o Uncharted, protagonizada por Tom Holland en la gran pantalla, invitan al optimismo por la gran acogida que tuvieron.

Hay confirmados ya nuevos lanzamientos y producciones que comenzarán próximamente. Una de las series más esperadas por los amantes de los videojuegos es Horizon 2074, que representará lo que Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, producida por Sony, mostró en PlayStation. Será la única licencia que llegue a Netflix desde la Play.

Por su parte, HBO ha apostado firmemente por otro de los videojuegos ya clásicos como The Last of US, que estará protagonizada por los cotizados Pedro Pascal y Bella Ramsey. Cabe destacar que nació como un videojuego de Naughty Dog y arrasó en ventas en 2013, además de tener una buena crítica. Siete años después llegó una secuela, en 2020. Sin fecha concreta para su estreno, se espera durante 2023.

Amazon Prime ha puesto todos sus esfuerzos en producir la serie de otro emblemático juego como God of War, una apuesta segura por el número de ventas que tiene a sus espaldas, de hecho el 9 de noviembre sale una nueva entrega, God of War Ragnarok, muy esperada también. Todavía no hay confirmación oficial, pero según Deadline se llevará a cabo.

Además, hay otros lanzamientos basados en videojuegos de PlayStation como Ghost of Tsushima, Days Gone, Gran Turismo o Gravity Rush. Todos ellos se espera que lleguen a la gran pantalla como películas.