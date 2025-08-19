Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Efe

El príncipe heredero de Noruega admite la «difícil» situación judicial del hijo mayor de Mette-Marit

La Fiscalía de Noruega imputó el lunes al joven de 28 años, hijo de una relación previa de la princesa, por un total de 32 delitos

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 16:35

El príncipe Haakon de Noruega, heredero al trono en el país nórdico, ha reconocido la «difícil» situación judicial de Marius Borg Hoiby, el hijo mayor de su mujer, la princesa Mette-Marit, un día después de que fuese imputado formalmente por violación.

«Ahora se ha aclarado cuál es la acusación y (el proceso) debe seguir en los tribunales, que decidirán cómo termina», ha dicho Haakon en una breve declaración ante los medios este martes, durante una visita oficial en la localidad de Trondheim, según la televisión pública NRK.

La Fiscalía de Noruega imputó el lunes al joven de 28 años, hijo de una relación previa de la princesa, por un total de 32 delitos, entre los cuales se encuentran cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

Los cargos han sido presentados tras una investigación lanzada hace más de un año después de que fuese detenido en agosto de 2024 por agredir supuestamente a su entonces novia.

El fiscal general noruego, Sturla Henriksbo, ha explicado que Borg también ha sido imputado por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de tráfico, por lo que, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta diez años de prisión.

