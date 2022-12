El príncipe Harry se disfraza de Spiderman para un mensaje solidario

El príncipe Harry se ha enfundado el disfraz de Spiderman para grabar un emotivo vídeo para Scotty's Little Soldiers, una organización benéfica que cuida a los hijos de militares británicos fallecidos de acto de servicio. «La Navidad es una época en la que echamos mucho de menos a nuestros seres queridos y eso está bien. Pero, al mismo tiempo, es posible sentirse culpable por divertirnos sin nuestros padres. Estoy aquí para aseguraros que nuestros padres siempre quieren que nos divirtamos. ¿De acuerdo? Así que no os sintáis culpables», dice un convincente Spiderman. «Podéis pasároslo lo mejor posible, sobre todo con esta comunidad de Scotty's Little Soldiers. Salid ahí fuera, pasadlo lo mejor posible. Feliz Navidad», termina con un susurro el hijo menor del rey Carlos III al tiempo que se levanta el disfraz para dar a conocer su auténtica identidad en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

La campaña ha salido a la luz solo unos días después de que se conociera el tráiler de la serie documental que protagonizan el hijo pequeño de Lady Di y su esposa, Meghan Marckle que se estrenará este jueves 8 de diciembre. «Nadie ve lo que pasa detrás de las puertas cerradas», dice en uno de los fragmentos que se han mostrado junto a unas imágenes de su esposa llorado.

Un proyecto que ya ha suscitado la primera polémica ya que también se ve una imagen en el palacio de Buckingham, concretamente en una de las habitaciones de la residencia real que habría sido tomada durante su gira de despedida previa a su traslado definitivo a Estados Unidos. Según ha informado el diario británico 'The Telegraph', los duques de Sussex no habrían solicitado permiso para hacer esa fotografía, saltándose el protocolo de la casa real británica, lo que abunda en la mala relación con la corona.