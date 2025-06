El príncipe Harry busca un acercamiento con su padre y con su hermano con un inesperado gesto

Joaquina Dueñas Martes, 24 de junio 2025, 10:16 Comenta Compartir

Hace cinco años que el príncipe Harry salió del palacio de Buckingham, desligándose de sus obligaciones con la Corona británica e instalándose con su esposa, Meghan Markle, y sus hijos en Estados Unidos. Desde entonces, la brecha del hijo menor de Lady Di y su familia paterna ha ido más allá de lo institucional, convirtiéndose en personal, debido a las numerosas revelaciones que el duque de Sussex ha hecho a través de su biografía y en entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos tiempos, Harry ha expresado su deseo de propiciar un acercamiento y ya ha hecho el primer movimiento para intentarlo. El marido de Meghan Markle tiene previsto invitar a su padre y a su hermano a los Juegos Invictus de 2027 que se celebrarán en Birmingham.

Desde su entorno han trasladado que «el momento de la invitación fue diseñado para darle a la familia la mejor posibilidad de asistir, dado que se sabe que el Rey Carlos III elabora su agenda con hasta tres años de anticipación». En este sentido, «se entiende que se enviará una invitación por correo electrónico a finales de este mes, seguida de una invitación formal», han apuntado al medio Mail on Sunday. Por su parte, Page Six recoge que Harry tiene «esperanzas» de que su padre deje a un lado sus diferencias para apoyar su proyecto más querido, la competencia deportiva bienal para militares y veteranos heridos, enfermos o lesionados.

Sin embargo, las fechas podrían ser un problema, ya que los Juegos [Invictus] 2027 están programados para comenzar el 10 de julio de ese año y finalizar el 17 de julio, coincidiendo con el 80 cumpleaños de la reina Camila. En todo caso, la biógrafa real Ingrid Seward ha apuntado al Daily Mail que «el rey podría asistir para mostrar su apoyo a las fuerzas armadas y felicitar a Harry por el éxito más significativo de su vida». «La única razón por la que el rey desconfía de relacionarse con su hijo es que ya no confía en que no repita sus conversaciones privadas como lo hizo en el pasado», ha añadido.

A este respecto, la especialista en la casa real británica Katie Nicholl ha confirmado la intención de Carlos III de hacer las paces con el duque de Sussex. «El rey quiere absolutamente tener una relación con su hijo menor y con sus nietos», ha asegurado. «Tiene una increíble capacidad de perdón y quiere ser magnánimo en todo esto, por lo que ciertamente existe la posibilidad de que el rey considere asistir a los Invictus», ha valorado.

Más difícil parece la reconciliación con el príncipe Guillermo, que el pasado sábado, 21 de junio, cumplía 43 años después de afrontar una de las épocas más «brutales» y «difíciles» de su vida. Una fuente cercana al heredero ha subrayado al Sunday Times que el diagnóstico de cáncer de su esposa y de su padre le han llevado a llevar a cabo una «profunda reevaluación de lo que es importante en su vida», incluida la relación con su hermano pequeño.

El marido de Kate Middleton ha cambiado su actitud hacia los comportamientos de Harry: «Donde antes reaccionaba con furia ante los arrebatos de su hermano (sobre todo después de la publicación [de] las memorias), ahora ya no permite que le afecten en absoluto». «Antes por dentro ardía, pero la ira ha pasado a la indiferencia. Lo que más me ha llamado la atención últimamente es que ya no lo menciona nunca. Antes todos los temas familiares ocupaban mucho espacio en su mente; era una relación muy cercana y él estaba muy afectado. Pero ahora ya no deja que eso pase. Es un cambio. Es triste, pero es un lugar mucho más sano para él», ha expuesto un amigo del duque de Cambridge. Una nueva postura que evidencia el cortafuegos que el heredero ha interpuesto entre él y su hermano.