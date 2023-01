Piqué responde a Shakira: «Este reloj es para toda la vida»

Piqué no podía quedarse callado. Era evidente. El exfutbolista del FC Barcelona aprovechó su presencia en la King's League -el torneo con el que pretende revolucionar el fútbol- para dar su primera respuesta a la venganza musical protagonizada por Shakira en las últimas 48 horas. Piqué, quien está intentando centrarse en su gran proyecto, en medio de la tormenta que generó este jueves su exmujer, entró al programa pisando fuerte. «Cambiaste un Rolex por un Casio», afirmaba la cantante colombiana en una de las estrofas de la canción.

Piqué, ni corto ni perezoso, se sentó, saludó, y lo primero que hizo fue anunciar que Casio había llegado a un acuerdo con la competición para convertirse en su patrocinador. «Este reloj es para toda la vida», afirmó el excentral blaugrana con una amplia sonrisa mientras mostraba orgulloso el reloj recibido. Asimismo, y para la incredulidad de los presentes, entré los que se encontraba como no Ibai Llanos, entregó un reloj de la marca japonesa a todos los presidentes de la liga que se encontraban junto a él.

La noticia fue recibida con sorpresa e ironía por parte de los presidentes, desatando las risas incluso entre ellos. Algunos como el mencionado Ibai Llanos no sabía dónde meterse. Precisamente, el primero de los obsequios fue para el famoso 'streamer', que se preguntaba si era «de cachondeo». Piqué repartía relojes con naturalidad, asegurando que «este reloj es para toda la vida» y que no entendía el revuelo porque «es un esponsor como cualquier otro». Una jugada maestra de la firma, todo hay que decirlo.

Los vaciles continuaron durante varios minutos entre los distintos presidentes del programa, con Ibai haciéndose el 'loco' y preguntando que «qué ha pasado, es que no me he enterado». Fue el Kun Agüero -un personaje único en su especie- quien se atrevió por fin a romper el hielo: «¿Es por la canción de Shakira?», afirmaba. «¿Ah, pero la canción de Shakira va por Piqué?«, le replicaba entre risas irónicas el 'streamer' vizcaíno. Así zanjaba la polémica, y el morbo Gerard Piqué, dejando claro que se ha enterado -y parece que muy bien- de la letra que su expareja y madre de sus dos hijos le ha dedicado junto al productor argentino. Quien sabe si el próximo obsequió será un Renault Twingo.

Mientras tanto, la canción de Shakira con Bizarrap Music Sessions #53 sigue siendo tendencia casi dos días después de su publicación. Bate récords con 74 millones de reproducciones en Youtube y es -como no podía ser de otra forma- quien lidera la lista de lo más escuchado en Spotify en nuestro país. Además, el tema se ha convertido en la canción en español más escuchada en 24 horas en la historia de la plataforma de streaming musical, superando a 'Feliz Navidad', de José Feliciano.