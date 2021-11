Paris Hilton, tres días de celebración en una boda con parque de atracciones

Cuando hablamos de Paris Hilton los excesos y extravagancias son habituales. Desde la fortuna familiar a la propia y el día de su boda no podía ser menos. De hecho, no ha sido el día sino los días, tres, concretamente durante los que ha lucido hasta once vestidos. Tres jornadas en los que invitadas como Kim Kardashian, Nicole Richie, Demi Lovato o Emma Roberts han podido disfrutar de momentos llenos de romanticismo y de diversión a raudales. En el acontecimiento del año no ha faltado ningún detalle. Paris Hilton se ha casado con el emprendedor Carter Reum después de dos años de relación.

La pareja se prometió el pasado 17 de febrero, cuando la conocida empresaria cumplía 40 años. Era la cuarta vez que Paris decía sí aunque en las tres ocasiones anteriores, con el modelo Jason Sahw en 2002, con el dj Paris Latsis en 2005 y con el actor Chris Zylka en 2018, la boda nunca llegó. Esta vez sí, a la cuarta ha sido la vencida y la pareja se ha casado en la gran mansión de 60 millones de dólares que el abuelo de ella, Barron Hilton, tenía en Bel-Air, en los Ángeles. Una residencia de 4.600 metros cuadrados, en una parcela de 15.000, con doce habitaciones, once baños, pista de tenis e incluso, pista de karts.

Entre los detalles que hemos podido ver de la decoración, cientos de rosas formando las iniciales de los novios en el jardín de la mansión. Las damas de honor han ido vestidas de rosa, el color favorito de la novia, como rosa ha sido también el champán elegido para regar la fiesta: Moët Rosé Imperial.

La 'it girl' eligió para dar el 'sí quiero' un romántico vestido de Oscar de la Renta hecho a mano en el que han trabajado ocho modistas durante 1.400 horas. Era la propia Paris la que posteaba una imagen suya con el espectacular diseño. Además ha declarado en su página web: «Mi papá tuvo la reacción más dulce al verme con mi vestido de novia. Me sentí como una niña de nuevo al ver el brillo en sus ojos. Era obvio lo orgulloso que estaba». «Él lloró, pero creo que yo lloré primero. Fue un momento Cenicienta y supe que había encontrado a mi amor verdadero», ha asegurado.

Después del enlace llegó el turno de la diversión y de dos nuevos vestidos. Uno firmado por Ghalia Lav, de tul con los hombros al aire y un corsé y otro, de nuevo de Oscar de la Renta, con falda corta de tafetán drapeado a mano con bordado floral en 3D pensado «para bailar toda la noche», según ha indicado la firma en su cuenta de Instagram. Tres celebraciones diferentes, con carnaval y gala incluidas en las que no ha faltado el pastel de Hansen. «Lo he tomado desde pequeña, en cada fiesta de cumpleaños. Es la tarta que mejor sabe del mundo», contaba la empresaria.

La sorpresa llegaba con el parque de atracciones construido para la ocasión con montaña rusa, casetas de juegos y una gran noria. Una increíble fiesta al aire libre durante la que Paris lució un vestido color rosa fucsia como si de una auténtica Barbie se tratara, con mangas de red, escote palabra de honor, falda corta por delante y larga por detrás y gafas de sol, también fucsias en forma de corazón. Una celebración por todo lo alto de la que seguiremos conociendo detalles a lo largo de los días.