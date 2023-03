Nuevo dardo del príncipe Harry a Carlos III: «Crecí en un hogar roto»

El príncipe Harry ha acudido a un evento de libros virtuales con el doctor Gabor Maté, experto especializado en trauma, adicciones, estrés y desarrollo infantil, para hablar sobre sus memorias y volver a colocar en el ojo del huracán a Carlos III y a la familia real por hacerle vivir una infancia «increíblemente dolorosa». El hijo pequeño de Lady Di ha asegurado en la charla retransmitida en directo que sus traumas de adulto se deben a que creció en un «hogar destrozado».

«Ciertamente, a lo largo de mi vida, de mis años de juventud, siempre me sentí un poco diferente al resto de mi familia», ha asegurado. «Me sentí extraño y sé que mi madre sintió lo mismo. Tiene sentido para mí, no tenía sentido en ese momento, sentía como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi cabeza estaba fuera», ha relatado. Tanto es así, que ha asegurado que cuando se aventuró a ser él mismo su familia le instaba a dejar de hacerlo.

Una situación que le llevó a refugiarse en las drogas, sobre las que también se ha sincerado. «La cocaína no hizo nada por mí, era más una cosa social y me hacía sentir seguro e incluso diferente a como me sentía. La marihuana es diferente, eso realmente me ayudó». «Desde los doce años, aparte de estar en un estado de shock, estaba luchando, huyendo», ha afirmado. Una huida en la que se valió de la ayahuasca, una droga psicodélica que dice, le sirvió para sobrellevar el trauma de la pérdida de su madre.

Pero su suerte cambió con la llegada de Meghan Markle a su vida, su salvadora. «Estaba atrapado en este mundo y ella venía de un mundo diferente y me ayudó a salir de eso», ha subrayado. Una salida que se hizo física con su mudanza a Estados Unidos y que, después de que su abuela, la reina Isabel II le despojara de sus títulos y obligaciones reales, ha recibido la puntilla con su expulsión de Frogmore Cottage, la residencia en los terrenos del Castillo de Windson que habían ocupado desde 2019 y que reformaron a su gusto. Una decisión que les ha dejado «atónitos», según cuenta su entorno. Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que «habían hecho de ese sitio su hogar» y que era «el único lugar seguro» que les quedaba en Reino Unido.

Y mientras se lamenta de haber perdido su hogar palaciego, reniega de haber crecido en él y se congratula de poder ver desarrollarse a sus hijos alejados de la opresión que suponen las obligaciones como miembro de la familia real y el escrutinio de los tabloides.

Lejos de apaciguarse, a medida que se acerca la fecha de la coronación de Carlos III, la aguas están cada vez más agitadas y la posibilidad de que Harry y su familia viajen a Londres para el gran día del soberano el próximo 6 de mayo parece cada vez más remota.