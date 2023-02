Nueva polémica para Isabel Pantoja

La gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos ha comenzado con muy buen pie ya que su primer concierto en Miami resultó todo un éxito. Sin embargo, no ha podido evitar encontrarse con una nueva polémica después de que el conocido youtuber cubano Alexander Otaola anunciara que ha presentado una demanda en la corte de Miami por impago. Según ha informado Otaola, la tonadillera y su equipo han incumplido el acuerdo de promoción al que habían llegado antes de su llegada a Miami.

El youtuber asegura que ayudó para que la cantante y sus acompañantes pudieran conseguir los permisos de entrada en el país. Como agradecimiento, la madre de Kiko Rivera iba a acudir a su programa, algo que finalmente no sucedió. «El mismo día que tenían que venir, nos mandan un email diciendo que no van a poder acudir al rancho», ha contado el creador de contenidos. Además, asegura que nadie le ha pagado la promoción que ha hecho de la gira y afirma que se excusaron diciendo que no tenían su número de cuenta.