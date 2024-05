Mónica Cruz: «El día que tenga pareja no lo voy a esconder»

Joaquina Dueñas Miércoles, 22 de mayo 2024, 11:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

A finales del año pasado sonaron con fuerza rumores que relacionaban a Mónica Cruz con Alejandro Sanz. Unas especulaciones que se crecieron tras la fiesta del 55 cumpleaños del cantante, cuando publicaron en sus redes sociales varias fotografías en las que aparecían ambos disfrutando con un grupo de amigos de la celebración inspirada en los felices años 20. Desde entonces, ninguno de los dos se ha pronunciado hasta ahora, cuando Mónica Cruz ha aclarado qué fue de aquello. «Yo no he dicho nada, yo no tengo una relación, yo no he hablado de nada», ha dicho en la presentación de una línea de protectores solares de los que es imagen. «Como veréis, no hay nada y el día que tenga una relación, pues no lo voy a tener encerrado bajo llave, ¿no? El día que tenga una pareja no lo voy a esconder, eso no es malo», ha comentado.

Eso sí, ha dejado claro que para ella no es ningún problema que la relacionen con alguien como Alejandro Sanz. «A ver, no me están relacionando con un asesino en serie. Me encanta Alejandro, somos muy amigos, le conozco hace mil años, le adoro, pero las cosas caen por su propio peso cuando no tienen una verdad», ha explicado.