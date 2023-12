Alejandro Sanz y Mónica Cruz, nueva pareja

Colpisa Miércoles, 20 de diciembre 2023, 16:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Alejandro Sanz parece no pasará solo las navidades. Tras su ruptura a principios de verano con Rachel Valdés, con quien llevaba tres años, el cantante tiene nueva compañera de viaje. Y no es una desconocida. Según desvela la revista Hola, Sanz ha empezado a compartir «una amistad muy especial» con la actriz Mónica Cruz. Una relación que comenzó, cuentan, tras «acercamientos» entre ambos en Cantabria durante el verano y de la que no había trascendido nada, a pesar de la vida pública de ambos, hasta el momento.

La noticia ha saltado un día después de que el cantante celebrara su 55 cumpleaños en una conocida sala de fiestas de la capital rodeado de amigos y celebridades de todos los sectores, entre los que se encontraba la hermana de Penelope Cruz. Y es que aunque no hay confirmación gráfica de encuentros entre ambos a pesar de su vida pública, Cruz rechazó contestar preguntas de la prensa a su llegada este martes al cumpleaños.