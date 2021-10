Zara lanza una colección de disfraces para Halloween

Lo que está claro es que en Zara ya han asumido esta festividad americana como parte de nuestro final del mes de octubre, y estamos plenamente convencidas de que los veremos en numerosos perfiles famosos de instagramers y creadoras de contenido.

La línea del buque insignia del Grupo Inditex se compone de seis modelos diferentes en forma de mono. ¿Su inspiración? Las películas fantásticas o de terror.

Así podremos dar miedo vestidas de 'The Galactic', 'The Robot', 'The Spider' o 'The Alien', entre otros. ¡Tú decides en quién te quieres convertir! Los disfraces cuestan 49,95 euros.

El espíritu de Halloween ya ha llegado a las cadenas de moda 'low-cost', así que ya no hay excusa para no prepararse en la noche más terrorífica del año. ¿Truco o trato?