Diazar inaugura la segunda jornada de Moda Cálida

Nueve firmas desfilan en la segunda jornada de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que este viernes acoge en la pasarela a Diazar, Edelvissa, All That She Loves, Alawa, la danesa Copenhagen Cartel, Sanjuan, la alemana Anekdot, Gonzales, y cerrará la jornada de desfiles Ágatha Ruiz de la Prada.

Galería. Segunda jornada de Moda Cálida. / Juan Carlos Alonso

Diazar: 'Born this way'

Diazar Atelier es una firma de moda de La Palma creada en 2017. Sus directores Crístofer Pérez y Jonathan Díaz cuentan con experiencia previa y una pasión innata por el sector textil y el diseño, y apuestan por la diferenciación, la personalización y la oferta de un producto de primera calidad, adaptado a las necesidades y tendencias actuales de la moda. Esta firma ha prestado especial atención al desarrollo sostenible y la apuesta por la artesanía tradicional en todas sus colecciones.

'Born this way' es la colección más reivindicativa inspirada en los orígenes del movimiento social de lucha del colectivo LGBTQ+ por sus derechos, su iconografía y sus protagonistas, a través de morfología y materias primas que nos trasladan a la época.

Edelvissa

Edelvissa es una marca emergente totalmente italiana, nacida en el corazón de Milán. Nacida en una familia de expertos tejedores, Elisabetta Bianco ha seguido los pasos de su abuelo y su padre, y en 2021 decidió establecer un negocio que representara fielmente su visión del homewear de lujo.

Junto a su compañero de vida, consultor textil, y su hermano, economista, Elisabetta ha creado una marca caracterizada por un alma transparente, basada en la calidad de los materiales, la trazabilidad total del producto y la sostenibilidad social y ambiental.

Desde el corazón de Milán, Edelvissa se esfuerza por compartir la cultura textil centenaria y la tradición de alta calidad de la artesanía italiana.

All that she loves: 'Blue Submarine (La piscina)'

Al frente de All That She Loves encontramos a Clara Esteve es diseñadora de moda especializada en Swimwear & intimates. Con una trayectoria profesional de 16 años en 2017 lanza desde Clara Esteve Studio la primera marca propia: All that she loves que centra su concepto principal en unir la tecnología con la artesanía y la producción local.

ATSL es una marca responsable que apuesta por la filosofía «made in» local tanto en la compra de tejidos, com

o en todos los procesos y las fases del desarrollo de las colecciones en talleres y colaboradores queriendo darle un aspecto especial, exclusivo y único a cada creación.

Una piscina sin agua es un submarino azul atracado en un jardín. Dentro va la tripulación de bañistas que Clara Esteve ha imaginado para la colección SS23 de All that she loves.

Son deliciosas piezas de baño y beachwear, animadas con una paleta vibrante de colores intensos, y un recital de tye dye sobre fondo blanco. Artesanía y tecnología unidas transforman las mejores materias de proximidad en una propuesta de swimwear que enamora.

Alawa: 'Feminine'

En el año 2013 ALAWA nace en Madrid siendo el sueño familiar de tres mujeres, el de una madre y sus hijas, que dieron la puntada inicial para que este sueño comenzase a andar. Empezaron a crear con una idea en mente, realzar la belleza de todas las mujeres en ropa de baño, concibiendo así bañadores con efecto de una sola pieza, que fueran capaces de transmitir lo femenino con elegancia y gracia.

En la colección «Féminine», han querido rendir homenaje a la mujer, poniendo el foco en una de las notas más características de su casa: la feminidad.

Delicadas puntillas, elegantes volantes, drapeados sutiles, ornamentales apliques, o los clásicos bordados que tanto caracterizan a su firma se combinan entre sí. Hilvanando una colección atemporal que proyecta hacia el exterior lo más íntimo del espíritu femenino.

Copenhagen Cartel

Copenhagen Cartel creen que el océano es bonito, está lleno de vida y de una magia indómita, y quieren asegurarse de que siga siendo así. Por ello pasan a la acción y trabajan duro, cada día, para liderar el camino hacia un océano más limpio a través de sus productos positivos para el plástico, sostenibles y de alta calidad, colaboraciones, iniciativas y donaciones desafiando las formas tradicionales de producir y consumir moda.

Esta colección es un recordatorio para todos nosotros de que el océano importa. Son temas de conversación para mostrar, educar e inspirar a más personas y marcas a ver el valor y el potencial disponible si nos unimos para preservar y proteger nuestros océanos y ecosistemas.

San Juan

Carlos San Juan es un diseñador autodidacta, con un universo creativo fuertemente ligado a su condición de isleño y a la idea del verano como «estación eterna» llena de luz, color y sensualidad. Sus colecciones se distinguen por una aproximación discreta y atemporal al concepto de modernidad.

La colección 2023 está inspirada en los colores y las siluetas de la jungla. Los tejidos transparentes se disponen en diferentes capas, dibujando texturas orgánicas y dejando que tu piel quede expuesta. El rosa orquídea y el verde tropical se mezclan en diferentes degradados dando lugar a infinitas tonalidades de color. Las formas se envuelven en el cuerpo en un sutil juego de mostrar y ocultar.

Anekdot

Anekdot es un proyecto de pasión fundado en 2015 por la diseñadora sueca Sofie Andersson como una carta de amor a las mujeres para que lleven prendas íntimas que se sientan bien en la piel, realcen la esencia femenina y empoderen desde dentro hacia fuera sin explotar a las personas ni a la naturaleza.

Anekdot transforma materiales reciclados y excedentes en lencería, trajes de baño y ropa de descanso de cero residuos que respiran una fusión de exquisita nostalgia y elegante comodidad para un estilo de vida moderno.

Los diseños, atemporales, de alta calidad y versátiles, están hechos pensando en la longevidad para vivir y amar de temporada en temporada desafiando así el estándar de la industria de la producción en masa, cada pieza se concibe con un propósito social y medioambiental.

¿Has oído la historia de la rosa que florece de noche? Crece de su propia luz. Con pétalos de color rosa empolvado y un corazón vivo, imagina un cielo azul claro con un sol cálido que besa su piel. Las olas del océano crean reflejos de jazz mientras ella se sumerge y flota sobre la superficie ondulada. Iluminada por las tonalidades de las buenas noches del sol, da la bienvenida a la salida de la luna.

González: 'Al azar'

Carmen González, fundadora y directora creativa de la marca GONZALES, un proyecto de investigación contínua sobre el cuerpo de la mujer contemporánea y la energía que la rodea, anteponiendo el cuerpo y la piel a tendencias y temporadas.

Utiliza materiales no desechables, colecciones que despierten las mismas emociones que cuando se crearon, trabajando solo bajo pedido o ediciones limitadas, ayudando así a evitar desechos y contribuyendo a dejar un mundo más sostenible.

El nombre de la colección nos conduce hacia lo aleatorio, fortuito o casual, que no obedece a ningún método o criterio y cuyo resultado resulta siempre desconocido e inesperado; como lo define su diseñadora «IMPREDECIBLE, como esta época en la que no podemos planear nada. Y precisamente éso hace que la creatividad fluya, el hacer por hacer, por expresarse, rompiendo con lo anterior y dejando vía libre AL AZAR.

Carmen define la colección como el baile sobre el volcán que deja al descubierto a una mujer terriblemente erótica. El resultado se siente como una droga que lo desdibuja todo y crea una atmósfera oscura y misteriosa pero realmente sensual.

Agatha Ruiz de la Prada

Agatha Ruiz de la Prada estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona. A los 20 años comenzó a trabajar como becaria en el estudio del diseñador Pepe Rubio en Madrid y un año después, presentó su primera colección en Madrid en el centro de diseño LOCAL y desde entonces sus diseños han desfilado en las capitales internacionales de la moda.

Los diseños de Agatha se han convertido en un verdadero medio de expresión artística por ello durante sus primeros años como diseñadora comenzó a exponer algunas de sus piezas maestras en galerías y museos de diferentes ciudades por todo el mundo.

Para esta edición, Agatha ha diseñado una colección que la define como «La colección que hago con más ilusión del año, una colección súper Agatha para la pasarela más bien organizada del mundo».