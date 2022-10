Coco Rocha pone rostro a la 'Moda Cálida' más sostenible e internacional

Coco Rocha entre algunas de las modelos de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. / r. c.

Coco Rocha es considerada la 'reina de las poses'. La asombrosa capacidad de la supermodelo canadiense para realizar diferentes movimientos ante la cámara a una velocidad asombrosa le ha dado fama internacional en la industria de la moda. En plataformas como YouTube se pueden ver fragmentos de sesiones de fotografía en las que Rocha muestra su talento realizando poses increíbles, como las que recreó para el libro 'Study of pose' (Estudio de la pose). Un obra de referencia en la que, ataviada con un sencillo leotardo blanco, explora en profundidad el movimiento y la flexibilidad del cuerpo humano, en 1.000 impresionantes fotografías en blanco y negro realizadas por Steven Sebring.

A la versatilidad de Coco Rochal se han rendido los diseñadores y las firmas más influyentes del mundo, como Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Versace o Chanel. Un don que la convierte en una de las mejores modelos de la década y que comparte ejerciendo de mentora en programas de televisión como 'America's Next Top Model' o en el campamento homónimo que imparte en Nueva York, ciudad en la que fue promotora de nuevas leyes para proteger a las modelos más jóvenes, entre las que defiende la diversidad. Una lucha por romper con los estereotipos que comparte con la organización de la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida (GCSW by MC). Una de las conexiones que han llevado a la canadiense a convertirse en la embajadora de la última edición del evento internacional de moda de baño, celebrada entre el 20 y 23 de octubre.

Coco Rocha apareció entre sus propios focos en el recinto de ExpoMeloneras de Maspalomas, en Gran Canaria, donde se pudo disfrutar de los desfiles. Lo hizo enfundada en un dos piezas de top y pantalones con aberturas en blanco y negro de la diseñadora canaria Aurelia Gil, mostrando su apoyo a la imagen internacional de la isla ante toda su nutrida comunidad digital. Charló animadamente entre bambalinas con las modelos, entre las que destacaban la Miss Universo España 2014 Desiré Cordero: Lorena Duran, votada como la mejor modelo de la última edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y la internacional Nora Vara.

Tras conocer el backstage, la modelo siguió desde primera fila el desfile doble de la firma israelí Gottex y de la diseñadora local Nuria González, que se alzó con el premio a la mejor colección sostenible con una oda a su tierra. Otra de las galardonadas en GCSW by MC fue Victoria Cimadevilla con la reinterpretación del concepto de mujer-flor iniciado en los años 50, con el que consiguió el Premio a la Mejor Colección 2022, mientras que el Premio a la Mejor Colección Emergente fue para Libérrimo, defensor de la moda ética confeccionada en España.

Criterio de calidad

La selección de marcas invitadas en esta edición se ha realizado siguiendo unos criterios de calidad, prestigio y proyección por el comité de moda de la pasarela, una elección que eleva notablemente el nivel de participación, reuniendo a una treintena de diseñadores y marcas. De todas ellas, quince eran canarias, ocho nacionales y nueve internacionales, como la colombiana Mola Mola; la italiana Edelvissa; las británicas Alexandra Miró y Melissa Odabash; la danesa Copenhagen Cartel, la sueca Kamilla Belmont y la alemana Anekdot. Tampoco faltaron a la cita las veteranas Dolores Cortés, Ágatha Ruiz de la Prada, la rompedora Maldito Sweet, Diazar, All that she Loves, Alawa, Sanjuan, Gonzales, Vevas, Como la Trucha al Trucho, Como un pez en el agua, Palmas Swimwear, Elena Morales, Bloomers, Chela Clo, Miss Bikini, Arcadio Domínguez y Aurelia Gil, que vistió a la embajadora, Coco Rocha, tras estrenarse en la semana de la moda de Madrid.

Precisamente, la única pasarela profesional de moda baño de Europa, repite con Ifema Madrid como co-organizador del evento, con el objetivo de impulsar la presencia de la pasarela en los circuitos de moda internacionales de la mano del Cabildo de Gran Canaria.