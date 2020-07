Carla Benítez, rumbo a Miss World

Para ello, ha vivido unos meses de preparación «complicados por el confinamiento pero lo he hecho de la mejor manera posible. Me trabajé el vídeo de presentación, el de talento y el proyecto social y por eso ahora estoy más tranquila», suspira. Precisamente, ese último aspecto, el social, es el eje angular de este certamen que tiene como lema Belleza por un propósito. «Todas tenemos que presentar un proyecto social y yo lo hice con Pequeño Valiente. Hace dos años participé en el desfile solidario con ellos y tuve claro que quería hacer el proyecto con esa asociación. Al hacerlo, me enseñaron toda la labor que llevan adelante y me parece espectacular. Su presidente me contó en primera persona cómo empezaron y sus experiencias y me pareció impactante pero a la vez emocionante. Estoy orgullosa de mostrar a Pequeño Valiente en toda España».