Entre el 'Barbiecore' y el Viva Magenta, el tono de 2023

Pantone ya ha dictado sentencia. El color Viva Magenta será el tono que salpicará los vestidores en el 2023, desbancando al Very Peri, una suerte de púrpura que tuvo un corto reinado. Pasó a un segundo plano a consecuencia del boom del 'Barbiecore', una tendencia que imita los estilismos de la famosa muñeca Barbie. Un estilo noventero en el que el rosa lo inunda todo a su alcance.

La moda 'Barbicore' sigue sumando adeptos meses después del 'boom' que vivió previo a la época estival, por lo que tendrá que compartir protagonismo en ropa y complementos con el Pantone 18-1750 Viva Magenta, un color valiente y audaz, cuya exuberancia promueve una celebración alegre y optimista.

«En esta era de la tecnología, buscamos inspirarnos en la naturaleza y lo que es real. Pantone 18-1750 Viva Magenta desciende de la familia de los rojos y está inspirado en el rojo de la cochinilla -empleado en labiales-, uno de los tintes más preciados perteneciente a la familia de los tintes naturales y uno de los más fuertes y brillantes que el mundo ha conocido», explica Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto Pantone Color.

El palpitante color de la temporada ha sido una buena nueva para los estilistas al ser un tono «casi mundialmente favorecedor porque ofrece un halo sonrosado natural a las pieles más claras y saca el dorado de las pieles más bronceadas», explica Paula Iváñez, docente y comunicadora de moda. «¿No has notado en alguna ocasión cómo al ponerte cierto vestido veraniego de un tono similar 'reviven' de color tus labios y mejillas? Prueba entonces este invierno un suéter del mismo tono -sugiere Iváñez- y observa qué ocurre en el área de los ojos. Desaparecerán las sombras de las ojeras y dará la sensación de tener una piel con menos imperfecciones, propia de cualquier filtro de Instagram. ¡Por eso rejuvenece!»

La especialista en moda aconseja que si no te has convencido de que el Viva Magenta puede ser uno de los colores de tu fondo de armario en esta temporada que entra, «al menos te animes a probar pequeños detalles en tus estilismos como pañuelos, bufandas, cárdigans en 'looks' muy neutros… Sin duda, un color atemporal porque ofrece vida a cualquier 'outfit' que escojamos».

Tendencias olfativas

Un 2023 teñido de magenta en el que «el universo de la perfumería va a vivir una dualidad entre los aromas inspirados en la naturaleza y los intensos y sensuales», comenta Inma Fernández, directora de Marketing de Isolée.

Alumna del Grasse Institute of Perfumery (promoción de 2014), Fernández especifica que «la sensualidad se va a traducir en fragancias ambarinas basadas en el azafrán, la materia prima dorada de la perfumería, con una faceta marcada de cuero». Pone como ejemplo los recientes lanzamientos de las marcas francesas Matière Première y D'Orsay y de la británica Thameen London con Insignia, un perfume que además recoge otras subtendencias del próximo año, «como es el uso de notas lactónicas, a través de un acorde cremoso de higo, y de facetas intensas de la rosa natural, en este caso gracias a las rosas de Damasco que se incluyen en su fórmula».

Precisamente la segunda tendencia son los aromas naturales, «que invitan al escapismo, a reconfortarnos, a sentirnos bien. En ella se circunscriben las fragancias que transmiten el olor a limpieza extrema. Adelantándose a esta tendencia, la Maison Francis Kurkdjian lanzó 724 en septiembre pasado». «La sensación que despierta es de pureza extrema, de limpieza impoluta, por eso los aldehídos son fundamentales en esta fragancia. Como ejemplo de esta misma tendencia de fragancias reconfortantes, el reciente lanzamiento de Initio Parfums Privés, Paragon. Una experiencia olfativa íntima en la que las vibraciones elevan el cuerpo y la mente. Esta fragancia va más allá de la piel, y se encamina hacia el alma, alimentando la confianza en uno mismo y ayudando a elevar el espíritu envuelto en positividad», detalla Inma Fernández.

Hay una tercera tendencia, explica la perfumista, que se repite desde hace años, que son las fragancias nostálgicas que nos retrotraen a nuestra infancia, «con materias primas como la flor de azahar (en el caso de España) y las notas gustativas (como la vainilla). Es el caso del próximo lanzamiento de Parfums de Marly, Valaya».