El misterio sobre la vuelta de Kate Middleton a los actos oficiales El ejército británico anunció su reaparición para la ceremonia del Trooping The Colour el 8 de junio

Joaquina Dueñas Jueves, 7 de marzo 2024, 10:27

El hermetismo en torno al estado de salud de Kate Middleton no hace más que alimentar las especulaciones y los últimos movimientos respecto a su posible reaparición han incrementado las dudas sobre la evolución de su recuperación después de someterse a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero. Este miércoles, el ejército británico anunciaba en su página web que la princesa de Gales estaría presente en la ceremonia del Trooping The Colour, prevista para el próximo 8 de junio. La información era rápidamente recogida por la prensa británica y 'The Guardian' llegaba a especificar que la esposa del príncipe Guillermo tendría además un papel relevante como coronel de la guardia irlandesa.

Sin embargo, pocas horas después de la publicación en la web del ejército, todo lo referido a la princesa era retirado por orden del Palacio de Kensington, que no había dado su aprobación al respecto. Un cambio que hacía saltar todas las alarmas ya que desde el principio se colocó el regreso de Kate a sus actividades oficiales «después de Pascua» y el 8 de junio es una fecha considerablemente alejada de la Semana Santa. En su lugar, será el rey Carlos III quien asistirá a este importante evento, lo que ha sembrado todavía más dudas sobre la salud de la duquesa de Cambirdge, teniendo en cuenta que el monarca está en tratamiento oncológico. En medio de todo este revuelo, Robert Jobson, biógrafo de la princesa de Gales, ha arrojado algo de luz en unas declaraciones a la revista 'Hello!' confirmando que Kate «ha vuelto a adoptar una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apurar las cosas». «La recibirán con los brazos abiertos cuando esté lo suficientemente bien como para volver a sus deberes reales y ella debe estar deseando que llegue eso, pero también se siente afortunada de poder pasar este tiempo con los niños y anteponer su recuperación», ha expresado. En este sentido, ha explicado que está aprovechando para «ser madre a tiempo completo». «Su familia es absolutamente el centro de su mundo, por lo que poder tener a George, Charlotte y Louis en casa con ella, sin duda le ha levantado el ánimo», ha añadido.

