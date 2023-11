Miguel Bosé se somete a una delicada operación de espalda

Joaquina Dueñas Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Miguel Bosé ha tenido que pasar por el quirófano para mitigar los fuertes dolores de espalda que sufría desde hacía un tiempo y para no perder movilidad. Así lo ha revelado la revista 'Semana', que cuenta que ha sido intervenido en una clínica de Barcelona donde se ha sometido a una «delicada operación» que ha sido un éxito. Era el propio Miguel quien contaba el mes pasado que tendría que someterse a esa cirugía: «Para vuestra tranquilidad y para que las malas lenguas no malmetan más de lo que ya lo han hecho, en breve seré intervenido de una hernia discal severa. Las vértebras aplastadas en mi accidente de coche de hace veintitantos años no aguantaron más y han pedido refuerzo».

El cantante sufrió un grave accidente de tráfico en 1999 en la localidad cacereña de Peralda de la Mata. Su vehículo volcó sobre la mediana y el artista tuvo varias contusiones, así como vértebras y costillas rotas. Ahora, tras la intervención, se ve obligado a hacer un parón profesional en pleno éxito de su serie y de su libro para logran una completa recuperación.

