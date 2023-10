«Meryl Streep y su marido llevan más de seis años separados» La web de cotilleos Page Six cuenta que la oscarizada actriz y su pareja desde hace 45 años, el escultor Don Gummer, no viven juntos

J. M. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Meryl Streep y su esposo desde hace 45 años, Don Gummer, llevan vidas separadas desde hace más de un lustro, según anuncia en exclusiva Page Six, la sección de cotilleos del 'New York Post'. La trioscarizada Streep, que anoche recogió en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Artes, y su marido, llevan más de seis años separados, según una declaración de un portavoz de Streep citado por Page Six. «Gummer y Streep llevan más de seis años separados, pero siempre se cuidarán el uno al otro. Han elegido vidas separadas«.

De hecho, durante su estancia estos últimos tres días en Oviedo, Streep, de 74 años, no ha estado acompañada de su marido, el conocido escultor Don Gummer, de 76. Pese a ello la intérprete de 'Memorias de África' no ha dejado de lucir su alianza de boda en la mano izquierda, como se pudo ver este viernes en la ceremonia de entrega de los Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor, donde pronunció un vibrante discurso, con la empatía como telón de fondo, que emocionó a todo el auditorio. Streep y Gummer son padres de cuatro hijos: el cantautor Henry Wolfe, de 43 años, y las actrices Mamie Gummer, de 40, Grace Gummer, de 37 y Louisa Jacobson, de 30. También tienen cinco nietos. Gummer y Streep se conocieron el año 1978. El estudio del escultor en Nueva York había quedado a cargo del hermano de Meryl Streep, Harry, amigo del escultor. Por indicación de Harry, la actriz se trasladó al estudio. Cuando Gummer regresó de sus vacaciones conoció a Meryl, se convirtieron en amigos inseparables y en septiembre de ese mismo año se casaron. Ambos comparten una casa familiar de mil metros cuadrados con tres dormitorios y un gran salón con chimenea en la localidad californiana de Pasadena. Se trata de una residencia de una sola planta y completamente acristalada, construida en un terreno boscoso de más de dos hectáreas y alejada de todas las miradas curiosas.

Temas

Meryl Streep