Meryl Streep en 10 películas inolvidables

Con tres premios Oscar (es la actriz con más nominaciones en la historia de estos premios), ocho Globos de Oro, dos BAFTA, tres Emmy o un Premio Donostia, y tras más de cuarenta años de carrera como actriz, Meryl Streep está considerada como una de las mejores actrices contemporáneas. A esta lista añadirá este 20 de octubre el Premio Princesa de Asturias.

Es unánime que Meryl Streep esté considerada como la mejor actriz actual y todos sus trabajos son dignos de elogio. Pero estos están entre sus 10 más destacados, disponibles en plataformas.

10 Disponible en Filmin y MGM, y en alquiler en Apple TV y Amazon La mujer del teniente francés (Karel Reisz, 1981)

Protagonizada por Meryl Streep, Jeremy Irons, Hilton McRae, Emily Morgan, Charlotte Mitchell, Lynsey Baxter, Jean Faulds y Peter Vaughan.Un intenso drama romántico muy recomendable. Un hombre, en vísperas de su boda, se siente atraído por una misteriosa mujer que tuvo una relación apasionada y desquiciante con un teniente francés. Brillante película de época, de exquisitas interpretaciones de Meryl Streep y Jeremy Irons (ambos actores salieron consagrados con este filme), a cargo de Karel Reisz ('Sabado noche, domingo mañana', 'Nieve que quema'), uno de los puntales del llamado Free Cinema británico de comienzos de los años 60.

Inglaterra, 1867. Poco después de conocerse, Charles Smithson (Jeremy Irons) y Ernestina (Lynsey Baxter) se comprometen y deciden casarse muy pronto. Un día, paseando por los acantilados, una joven vestida de negro despierta la curiosidad de Charles. Ernestina le dice que se trata de Sarah Woodrof (Meryl Streep), conocida como «la mujer del teniente francés», porque años atrás tuvo una relación amorosa con un oficial francés que luego la abandonó. Charles se hace amigo de Sarah y, al verla tan desvalida, decide tomar medidas para garantizarle un futuro digno y fuera del alcance de las habladurías.

La película está basada en una novela de John Fowles, que hace un paralelismo entre el romance que vive la pareja de actores protagonistas, en pleno rodaje, y el argumento de la misma, una controvertida historia de amor que se desarrolla en la Inglaterra victoriana. Meryl Streep fue nominada al Oscar por este trabajo que se estrenó en España el 18 de noviembre de 1981.

9 Disponible en Sky Showtime, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon La duda (John Patrick Shanley. 2008).

Protagonizada por Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis, Alice Drummond, Audrie Neenan, Susan Blommaert y Carrie Preston. La película plantea la duda sobre posibles abusos sexuales en un colegio católico estadounidense en 1964, cuando la Iglesia Católica empezaba a abrirse a la sociedad. Algo escabroso puede haber ocurrido entre un sacerdote responsable del centro y el primer alumno afroamericano del lugar, que la intransigente monja directora del colegio, no está dispuesta a aceptar, aunque con ello falte a la verdad.

Corre el año 1964 en St. Nicholas, en el Bronx de Nueva York. Un vibrante y carismático sacerdote, el Padre Flynn (Philip Seymour Hoffman) está intentando cambiar las estrictas costumbres de la escuela, que han sido celosamente custodiadas durante largo tiempo por la hermana Aloysius Beauvier (Meryl Streep), la directora con mano de hierro que cree en el poder del miedo y de la disciplina. Vientos de cambio político soplan en la comunidad y la escuela acaba de aceptar al primer estudiante negro, Donald Muller (Joseph Foster). Pero cuando la hermana James (Amy Adams), una inocente optimista, comparte con la hermana Aloysius su sospecha de que el Padre Flynn está prestando demasiada atención a Donald, la hermana Aloysius lanza una cruzada personal para desenterrar la verdad y expulsar al Padre Flynn de la escuela. Ahora, sin ninguna prueba más que su certeza moral, la hermana Aloysius entabla una batalla de voluntades con el Padre Flynn, la cual amenaza con fracturar a la comunidad con irrevocables consecuencias.

El director y autor teatral John Patrick Shanley ('Joe contra el volcán') llevó a la pantalla su pieza teatral laureada con los premios Pulitzer y Tony sobre la búsqueda de la verdad, la fuerza del cambio y las devastadoras consecuencias de la justicia ciega en una época definida por las convicciones morales. Meryl Streep volvió a estar nominada al Oscar por esta pelócula que se estrenó en España el 30 de enero de 2009.

8 Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV y Apple TV Kramer contra Kramer (Robert Benton, 1979)

Protagonizada por Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry, Jane Alexander, Howard Duff, George Coe y Jobeth Williams. Uno de los mayores éxitos del cine norteamericano de los años 70, ganador de cinco Oscar, en donde Robert Benton, sin renunciar a los habituales esquemas del melodrama, sensiblería incluida, logra un producto mas que digno con unas interpretaciones que brillan a gran altura, confirmando sus innegables cualidades como director de actores.

Ted Kramer (Dustin Hoffman) es un brillante ejecutivo de publicidad muy obsesionado con su trabajo que, tras obtener un importante éxito profesional, llega a su casa dispuesto a celebrarlo con su esposa Joanna (Meryl Streep) y su hijo Billy (Justin Henry) de seis años. Ante su sorpresa, Joanna le comunica su intención de marcharse del hogar, dejando al niño bajo su responsabilidad. Después de pasarse la vida siendo primero la hija de alguien para convertirse después en la mujer de alguien, quiere realizarse personalmente. Ted cambia de forma radical ante su nuevo rol de padre y madre a un tiempo que se ve obligado a efectuar. Mientras intenta mantener su puesto, llega a conocer a su hijo como pocos padres lo logran, le prepara comidas, le lleva al parque y aprende a conocer todas sus necesidades y temores. Por primera vez se siente como un padre realizado. Sin embargo, unos meses después, Joanna llama a su ex marido reclamando la custodia del pequeño Billy. Ante la negativa de Ted, se inicia una larga guerra legal y sentimental para ganarse el cariño y la tutoría del muchacho.

Por primera vez en una película se muestra el problema del divorcio centrado en el personaje masculino. Como anécdota cabe señalar que, con tan solo 8 años, el actor Justin Henry se convirtió entonces en la persona más joven en ser nominada a los Oscar por su interpretación del hijo de los Kramer. Meryl Streep lo logró como mejor actriz secundaria. Su estreno en España se produjo el 1 de marzo de 1980.

7 isponible en Tivifi, y en alquiler en Rakuten TV y Apple TV Adaptation. El ladrón de orquídeas (Spike Jonze, 2002)

Protagonizada por Nicolas Cage, Tilda Swinton, Meryl Streep, Chris Cooper, Jay Tavare, G. Paul Davis, Roger Willie y Jim Beaver. Una comedia dramática estadounidense dirigida por Spike Jonze ('Cómo ser John Malkovich', 'Her'), sobre un guion de Charlie Kaufman, basado en el libro homónimo escrito por Susan Orlean.

Charlie Kaufman (Nicolas Cage), un confundido guionista de Los Angeles, abrumado por sentimientos de inseguridad, frustración sexual e insatisfacción personal, tras escribir el guión de una película famosa, es contratado para adaptar un libro que carece de una estructura dramática capaz de ser transpuesta al medio cinematográfico, por lo que Charlie sufre un severo bloqueo creativo quedando perplejo ante la historia. Aunque en la superficie el libro trata de las aventuras de un colector furtivo de orquídeas en los Everglades de la Florida, en el fondo la historia trata del deseo que existe en todos nosotros de experimentar la pasión. La dificultad que se le presenta en la adaptación lo hace profundizar su crisis personal y empeorar su relación con su hermano gemelo Donald (Nicolas Cage), que se ha trasladado a su casa y que es prácticamente su opuesto: escribe desde la casa de Charlie un alocado y hollywoodiense guión sobre un asesino en serie y enseguida lo vende con un enorme éxito, tiene novia y es muy extrovertido. Paralelamente, Susan Orlean (Meryl Streep) escribe el libro que Charlie adaptará tres años más tarde. Este trata sobre John Laroche (Chris Cooper), dueño de un vivero y ladrón de flores exóticas de los pantanos de Florida, un personaje interesante, pasional y muy profundo, con un pasado oscuro que atrae a la reportera y escritora neoyorquina. Charlie, al no saber por dónde abordar la adaptación del libro escribe el guión sobre él mismo, sobre un guionista que no logra adaptar una novela a la pantalla grande. Finalmente, las dos tramas se entrelazan, resultando un desenlace inesperado.

Una película fascinante y laberíntica, irónica y con un humor muy oscuro, que desarrolla una historia sobre la creación y los recovecos de la mente en la que ficción y realidad del personaje protagonista se entremezclan, con una brillante sorpresa final. Meryl Streep fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria. e estrenó en España el 21 de marzo de 2003.

6 Disponible en alquiler en Apple TV Silkwood (Mike Nichols, 1983)

Protagonizada por Meryl Streep, Kurt Russell, Cher, Craig T. Nelson, Diana Scarwid, Fred Ward y Ron Silver. Un potente alegato antinuclear basado en un hecho real, que narra la historia de Karen Silkwood, una trabajadora de una central nuclear de Oklahoma, que luchó por desvelar las ineficaces medidas de seguridad de su empresa.

Karen Silkwood (Meryl Streeo) trabaja en una planta de preparación de combustible nuclear de la empresa Kerr-McGee cerca de Crescent (Oklahoma). Trabaja en la preparación de barras de combustible de plutonio para reactores nucleares y ertenece a un sindicato. Silkwood cree que los gerentes falsifican informes de seguridad y arriesgan el bienestar del personal. Karen consulta al sindicato sobre sus preocupaciones, que utilizan sus informaciones para presionar a la compañía al respecto. Viaja a Washington D. C. para testificar ante la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Silkwood se contamina con plutonio. También descubre que los negativos de las radiografías con rayos X de las barras de combustible nuclear habían sido retocadas y que los registros de las medidas de seguridad inadecuadas han sido alterados. Por consejo del sindicato, que se da cuenta de que el problema es por ello mucho más grande de lo que pensaban, por lo que ella decide llevar una investigación por su cuenta y cuando cree que ha reunido documentación suficiente, por consejo del sindicato, contacta con un periodista del New York Times para darle las pruebas de lo que está ocurriendo en la planta. Finalmente Silkwood muere en un accidente de automóvil mientras acudía a una reunión con su novio, el periodista y un dirigente sindical. Se cree que llevaba consigo esos documentos que probaban las acusaciones por falsificación de controles de calidad de barras de combustible nuclear. Sin embargo no se encontraron esos documentos después del accidente. Por ello ese accidente es catalogado por muchos como un accidente sospechoso.

Una película que se beneficia de espléndidas interpretaciones del trío protagonista (con mención especial para Meryl Streep, que recibió su quinta nominación al Oscar por ella) y de la cuidada recreación del día a día de los trabajadores de una central nuclear, conseguida por el director Mike Nichols ('El graduado'). Se estrenó en España el 1 de marzo de 1984.

5 Disponible en Filmin, y en alquilerben Apple TV La dama de hierro (Phillyda Lloyd, 2011)

Protagonizada por Meryl Streep, Jim Broadbent, Susan Brown, Alice da Cunha, Phoebe Waller-Bridge, Iain Glen y Alexandra Roach. La apasionante historia de la que fue Premier Británica en los primeros años 80, Margaret Thatcher, una mujer que rompió todas las barreras de género y clase para ser escuchada en un mundo dominado por hombres. La historia trata sobre el poder y el precio que se paga por él, en un retrato sorprendente e íntimo de una mujer extraordinaria y compleja, centrada mucho más en el personaje humano que en su faceta como gobernante.

Chester Square. Una Margaret Thatcher (Meryl Streep) anciana logra zafarse de sus cuidadores, y sale a comprar un litro de leche. Al volver a casa, se dispone a preparar el desayuno a su marido Denis (Jim Broadbent), tal y como ha venido haciendo casi todas las mañanas desde que se casaron. Bromean mientras ella le sirve un huevo hervido. Una cómoda rutina entrañable. Cuando aparece June (Susan Brown), la asistente personal de Margaret, nos damos cuenta de que Margaret está sola, sentada en la mesa del desayuno. Denis sólo está vivo en su imaginación. Hoy es un día agridulce. Margaret ha decidido por fin, guardar las pertenencias de Denis y decirle adiós. Mientras firma copias de sus memorias, Margaret escucha el sonido de una sirena y sin querer, firma usando su apellido de soltera. Esto le despierta recuerdos de su infancia. Ayudada por su hija Carol (Olivia Colman), Margaret comienza a hacer limpia de la ropa de Denis, moviéndose entre armarios de trajes oscuros. Carol también ayuda a su madre a prepararse para la cena de esa noche, de la que es anfitriona. Mientras Margaret entretiene a sus invitados, se acuerda de una cena que tuvo lugar hace muchos años. Una joven Margaret (Alexandra Roach) intentando disimular su miedo, se sienta a cenar con dignatarios Tory, esperando ser elegida candidata.

Una historia no lineal, llena de flash back que salta del presente al pasado continuamente. Dirige Phyllida Lloyd, que ya había dirigido a Meryl Streep en 'Mamma Mia!'; Entre las dos prepararon el personaje y sus diálogos. La interpretación de Meryl Streep es portentosa, mostrando una enorme empatía con el personaje al que da vida, y del que se recogen sus momentos menos duros. Por esta trasmutación de Meryl Streep en Margaret Thatcher, la actriz logró el Oscar a la mejor protagonista. En España se estrenó el 5 de enero de 2012.

4 Disponible en Filmin, Movistar Plus+ y Flix Olé, y en alquiler en Apple TV y Rakuten TV El cazador (Michael Cimino, 1978).

Protagonizada por Robert De Niro, John Cazale, Meryl Streep, John Savage, Christopher Walken, George Dzundza y Chuck Aspegren. Una de las mejores y más impactantes de Michael Cimino, que muestra las consecuencias de la guerra de Vietnam en tres excombatientes. La acción se inicia cuando tres chicos de Pensylvania se van a combatir a Vietnam. Allí serán hechos prisioneros por guerrilleros y sufrirán terribles torturas. Cuando regresan, sólo uno se encuentra sano, el resto están mutilados o han perdido el juicio.

La acción transcurre en 1968, cuando la guerra de Vietnam ha llegado a su etapa más trágica y sanguinaria. Las rutinarias y felices vidas de tres obreros siderúrgicos de Pensilvania, Michael (Robert De Niro), Nick (Christopher Walken) y Steven (John Savage), se transforman de modo irreversible cuando son llamados para van a combatir a Vietnam. Allí serán capturados por el Vietcong, que los mantienen a los presos en condiciones infrahumanas y les obligan a jugar a la Ruleta Rusa apostando a ver cuál de ellos sobrevivirá. Logran escapar, pero la experiencia les produce heridas físicas y psicológicas que les marcarán en su regreso a casa. Michael, en su regreso se muestra cerrado y distante con sus amigos y seres queridos, los cuales se muestran débiles e infelices por la situación de los tres. A la vez, Mike, se entera de que Steven también ha regresado y se encuentra en una administración de veteranos inválidos. Le telefonea y este le comenta que no quiere volver con su esposa Angela (Rutanya Alda), con la que se casó antes de ir al Vietnam y con la que tiene un hijo. La razón está en que la amputación de sus dos piernas le hace sentirse física y psicológicamente inservible… Después de haber entablado esta conversación con Steven, Mike le hace una visita y le obliga a regresar con Ángela. Mike además empieza a enamorarse de Linda (Meryl Streep), la prometida de Nick y empieza a tener una relación con ella. Además, vuelve a Saigón para encontrar a Nick y cumplir la promesa que le hizo antes del viaje que era de llevarlo de vuelta a EE. UU., sin importar las circunstancias.

Después del largo viaje, al llegar al destino en donde se encuentra Nick, se desatan todas sus sospechas y descubre que su mejor amigo está participando en el macabro juego al que sus raptores le obligaron a intervenir con maltrato físico y mental en la guerra. Michael, al ver y al hablar con su amigo se da cuenta horrorizado, que no le conoce, de que ha perdido la razón y de que está completamente trastornado. Solo tiene una oportunidad para que Nick recuerde quién es y vuelva a casa; arriesgar su propia vida participando contra él cara a cara en la ruleta rusa. Mike trata de hacerle recordar a Nick quienes eran. En un momento dado, Nick recuerda las palabras que Mike le dijo antes de ir a la guerra, un tiro, en referencia a como había que cazar a los ciervos para que no sufran. Inmediatamente después, aprieta el gatillo y se dispara. Llevan el cadáver a EEUU. Termina con los personajes reunidos en una taberna cantando «God Bless America»

Una insuperable historia de amistad y remordimiento, con estupendas interpretaciones de Robert De Niro, Meryl Streep o John Cazale, y con escenas que han pasado ya a la historia del cine, como la del juego de la ruleta rusa. Una historia de amistad y compañerismo que ganó cinco Oscar entre ellos el de Mejor Película y Mejor Actor Secundario. Meryl Streep fue nominada como Mejor Secundaria. Se estrenó en España el 19 de marzo de 1979 y se repuso el 17 de julio de 2016.

3 Disponible en Filmin, Flix Olé, Sky ShowTime y Pluto TV, y en alquiler en Apple TV y Amazon La decisión de Sophie (Alan J. Pakula, 1982)

Protagonizada por Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNichol, Rita Karin, Stephen D. Newman, Greta Turken y Josh Mostel. Un potente melodrama construido por el habilidoso Alan J. Pakula a la medida de Meryl Streep, con utilización de distintos flash-backs que evocan el pasado de la protagonista en la Alemania Nazi con una narración que tiene como escenario Estados Unidos. Hay que destacar la excelente ambientación de la película, que se sustenta sobre todo en la contrastada fotografía de Nestor Almendros -colorista para el tiempo presente y monocromática para el tiempo pasado-, además de una romántica banda sonora de Marvin Hamlich.

Primeros días del verano de 1947, Estados Unidos intenta olvidar las heridas causadas por la Segunda Guerra Mundial. Tras haber pasado su servicio militar en los marines, pero no en las secciones de choque, el joven Stingo (Peter MacNicol), llega a Nueva York. Ha dejado atrás su pueblo de Virginia y gracias a unos pequeños ahorros sueña con establecerse como escritor en la ciudad. Pero los alquileres en Nueva York son caros y el joven Stingo se ve obligado a refugiarse con su equipaje en el popular barrio de Brooklyn. Encuentra allí una simpática casita, convertida en pensión de familia, que responde al extraño nombre de El Palacio Rosa, debido al color con el que está pintada. Stingo empieza a escribir su novela, pero su plácida y penosa soledad de aprendiz de escritor se ve turbada a los pocos minutos por los ruidos de una pareja haciendo el amor en la habitación de arriba. Stingo conocerá a estos amantes y quedará prendado por la amabilidad y simpatía de ambos. Ella, Sophie Zawistowska (Meryl Streep) es una hermosa emigrante polaca católica. Él, Nathan Landau (Kevin Kline), un brillante intelectual judío. Aunque sus acciones exteriores exhiben frecuentemente una intensa y contagiosa alegría, en última instancia sus vidas esconden oscuros secretos y mentiras. Poco a poco, Stingo se hace el mejor amigo de los dos amantes, iniciando así una curiosa relación triangular.

Alan J. Pakula firmó este intenso melodrama basado en una novela de William Styron que se mueve entre lo inocente y lo romántico, lo sensual y lo inconcebible. Meryl Streep recibió su segundo Oscar, en parte gracias al logrado acento centroeuropeo creado para su interpretación. A destacar igualmente que la espléndida fotografía del español Nestor Almendros, fue nominado al Oscar. El estreno español tuvo lugar el 4 de marzo de 1983.

2 Disponible en Filmin y Sky ShowTime, y en alquiler en Rakuten TV, Movistar Plus+, Apple TV y Amazon Memorias de África (Sydney Pollack, 1985)

Protagonizada por Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Malick Bowers y Joseph Thiaka. Siete Oscar y multitud de premios por todo el mundo respaldan a una de las más hermosas películas de los 80, una recreación de la vida de la escritora danesa Isak Dinesen (pseudónimo de Karen Blixen) en Africa. La película, un lujoso melodrama rodado por Sydney Pollack en escenarios naturales africanos, combina emoción, belleza, aventuras y pasión.

Una mujer, Karen (Meryl Streep) recuerda su pasado y comienza a escribir sus memorias. En Dinamarca, en 1913, durante una cacería de faisanes, Karen se da cuenta que el destino le depara una vida de solterona, por lo que decide romper con todo y marcharse a África para casarse, en un matrimonio de compromiso, con su primo Bror (Klaus Maria Brandauer), un barón sin fortuna, y montar, con el dinero de ella, una granja en la que criar ganado. Ya en Kenya, en su largo viaje en tren hacia Mombasa, Karen se fija en Denys (Robert Redford), un cazador que ha subido al tren con dos colmillos de elefante. Apenas llegada a la estación, se celebra su boda a la que asisten todos los blancos del lugar. Al llegar a su nueva casa, se entera que Bror ha decidido, en contra de sus deseos, cultivar café. Karen, tenaz y decidida, pone en marcha la plantación e instala su casa. Gracias a su bondad y a su espíritu de lucha va ganando, poco a poco, la confianza de los Kikuyus, ancestrales habitantes de esas tierras. Estalla la Primera Guerra Mundial. Bror se une a los británicos para luchar. Un día, un oficial le pide provisiones y medicinas para los combatientes. Karen, ante la amenaza de ser trasladada a la ciudad, decide llevar ella misma la expedición. Perdida en la inmensa sabana se encuentra con Denys, quien le indica el camino correcto.

El retrato de la lucha de una mujer, que tras un matrimonio de compromiso, busca su independencia y una vida plena. La película sigue su paulatina evolución, una mujer frágil y de espíritu conservador, que va transformándose, al abrigo de la realidad africana, en una mujer decidida, escéptica y solitaria. Junto a la enorme belleza de la película, merecen destacarse las interpretaciones del trío protagonista (Robert Redford, Meryl Streep (que fue nominada al Oscar) y Klaus María Brandauer), llenas de fuerza y vitalidad, y la magia de una banda sonora que firma John Barry.

1 Disponible en HBO Max y Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV, Amazon TV, Rakuten TV y Chili Los puentes de Madison (Clint Eastwood, 1985)

Protagonizada por Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt y Christopher Kroon. Un Clint Eastwood en su gloriosa madurez que se muestra en estado de gracia al profundizar en los sentimientos románticos y las pasiones soterradas. La historia, que se desarrolla durante tres días, muestra la relación entre una ama de casa que ya no espera mucho de la vida y un fotógrafo de la Revista National Geografic que busca unos famosos puentes históricos de la zona para fotografiarlos. Eastwood da un giro al tipo de películas que había hecho hasta entonces, para hablar del amor y de sus consecuencias. La película, sencilla en su construcción, posee un intenso y dramático ritmo interior.

La historia arranca en 1995 cuando se abre el testamento de Francesca Johnson (Meryl Streep), una mujer de origen italiano, considerada modélica como madre y como esposa. A partir de aquí y mediante unas notas encontradas en el arca donde guardaba lo más privado, sus hijos Caroline (Annie Corley) y Michael (Victor Slezak) descubren la clave de la vida de esa madre identificada con las virtudes tradicionales americanas, a las que supo colocar en su sitio tras una historia hasta entonces desconocida para todos: los cuatro días pasados en compañía de un visitante ocasional, el fotógrafo del National Geographic, Robert Kincaid (Clint Eastwood), treinta años atrás. Al hilo de las notas escritas por Francesca y alternando momentos presentes y los que se desarrollan en 1965, se van mostrando la relación acaecida durante cuatro días entre la mujer y el fotógrafo y al que ella renunció por salvar su matrimonio.

Es una obra serena y reflexiva, a la que su director y protagonista aleja voluntariamente de los melodramas al uso. Cuenta con un guión delicado y hermoso de Richard La Gravenese, narrado a base de flash back que muestra como el pasado puede influir en el presente, que se basa en una novela de Robert James Waller. Fue la película número dieciocho en la filmografía de Clint Eastwood como director, que incide también en la relación entre generaciones y realiza un larvado ataque a la crueldad de las tradiciones morales cuando son pura hipocresía. Meryl Streep fue nominada al Oscar. Una obra maestra emocionante que provocará más de una lágrima. Su estreno en España tuvo lugar el 11 de octubre de 1995.