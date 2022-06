María del Monte sale del armario en el Orgullo de Sevilla

María del Monte ha vivido en el Orgullo de Sevilla uno de los momentos más especiales de su carrera. La artista era la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de su ciudad, donde ha llegado en un coche tipo todoterreno, adornado con la bandera LGBTIQ+ y asomada al techo saludando a todos los asistentes.

Minutos después la cantante se subía al escenario para dar un discurso muy emocionante y aplaudido por los asistentes. Del Monte ha aprovechado para confesar a todos los asistentes algunos de los secretos de su vida íntima y se ha atrevido a hablar por primera vez en público de su orientación sexual. «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca.», ha expresado la cantante ante una multitud entregada y que no paraba de aplaudir.

Durante la intervención, ha dejado entrever que si no había confesado antes su orientación sexual habría sido para evitar el sufrimiento de su entorno: «Todos sabéis que si yo fuera mecanógrafa no pasaría nada, por mí me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufran», ha relatado.

La cantante ha querido destacar que ella es «una más» de todos los que estaban allí presentes y ha invitado a su pareja a subir al escenario con ella, «Si quiere subir, que suba, y si no, me da igual». Y así fue como María del Monte presentó a su pareja, la periodista Inmaculada Casal, que ante la invitación no dudó en subirse al escenario para compartir un baile.