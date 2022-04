Marc Ostarcevic se recupera de una operación a corazón abierto

Después de que hace tres años se le diagnosticara cáncer de próstata, Marc Ostarcevic ha tenido que pasar por el quirófano para implantarle una nueva válvula en el corazón que sustituyera otra dañada. Así lo ha contado en exclusiva la revista Semana. La intervención a corazón abierto se produjo el pasado 6 de abril y según ha comentado a la publicación, «todo va mejor de lo previsto».

«Me cambiaron la válvula y me estoy recuperando estupendamente», ha dicho después de haber recibido el alta. El exmarido de Norma Duval fue operado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro que eligió porque su equipo de cardiología es considerado como uno de los mejores de Europa. Respecto al cáncer de próstata, también tiene buenas noticias ya que la enfermedad está superada, si bien tiene que pasar una serie de controles periódicos y le han quedado algunas secuelas. Marc también ha confesado que no tiene ningún tipo de contacto con la exvedette y no ha querido contestar sobre cómo está la situación con sus hijos porque para él es «un tema doloroso».