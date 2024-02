Una madre con cáncer terminal escribe una canción para ayudar a su hijo de 7 años tras su muerte

El cáncer, esa palabra tan temida. Detrás de ella se esconden historias terribles, de dolor, de superación y de fortaleza. Todas conmovedoras. Una de ellas es la de Cat Janice, una cantante de 31 años natural de Washington, Estados Unidos, que lucha una dura batalla contra un cáncer raro, diagnosticado por primera vez en 2022 y que regresó de manera terminal un año después. Cat ha llegado al corazón de millones personas en redes sociales al escribir una canción cuya recaudación será destinada a ayudar económicamente a su hijo de 7 años.

Los médicos declararon en 2022 que la cantante quedaba libre del cáncer. Había ganado. Pero la enfermedad le jugó una mala pasada y reapareció en junio de 2023, afectando sus pulmones hasta llegar a una fase terminal. La joven artista decidió entonces relatar su viaje en redes sociales. No solo ha compartido su lucha, sino que también continuó su proceso creativo. Hasta en los momentos más duros. «Chicos, tengo malas noticias. El cáncer ha ganado. He luchado duro, pero el sarcoma es demasiado fuerte», llegó a escribir.

A modo de última voluntad, Cat alumbró un single muy especial que quiso presentar el día de su cumpleaños. «¡Quiero que mi última canción les traiga alegría! Eso es lo único que he deseado a lo largo de mi batalla contra el cáncer. Solo les pido guardar mi última canción», escribió desde el hospital a todos los que seguían su día a día. El cáncer había afectado ya a sus pulmones y no podía hablar, explicaba.

Titulada ¡Dance You Outta My Head', este pegadizo sencillo disco-pop, ha enganchado a millones de personas de todo el mundo. Cat ha cedido todos los derechos de sus canciones a su hijo de 7 años, Loren. Las ganancias generadas por la reproducción de su música se destinarán a un fondo especial para asegurar el futuro educativo y económico del pequeño.

La respuesta en internet ha sido abrumadora. El video de Cat Janice en TikTok ha superado los 24 millones de reproducciones. 'Dance You Outta My Head' se ha convertido en un fenómeno de masas y figura en principales rankings de plataformas como Apple Music, Spotify y Billboard. Multitud de personas han compartido vídeos en redes sociales bailando y cantando su single. «Todos ustedes me regalaron un momento más de sentirme viva y estoy por siempre agradecida», escribió la artista tras ser conocedora de la enorme ola de solidaridad que había desatado. «Nos vemos en el cielo».