Lorena Alemán, la periodista canaria que conquista las redes sociales

Lorena Alemán posee todos los atributos necesarios -personales y profesionales- para sorprender y gustar a sus más de 138 mil seguidores en Instagram. Además de creadora de contenidos, esta mujer grancanaria de 40 años, periodista de profesión , también es docente y madre de dos -encantadoras- niñas. «Me considero una trotamundos, soñadora, a la que le encantan las nuevas aventuras, marcarse retos y disfrutar del camino», aseguró.

Lorena decidió dar un giro a su carrera como periodista -con más de 10 años de experiencia en televisión- y convertirse en «profe», una jornada que ahora compagina con su vida como ' instagramer' desde hace poco más dos años, en plena temporada de confinamiento. «En mis redes sociales muestro temas de decoración y la vida de una mujer canaria con 40 tacos y con dos hijas», aseguró entre risas.

Con más de 700 publicaciones, en este momento, en su cuenta de Instagram (@lorena_aleman_) esta profesional del medio comparte, sobre todo, 'post' y 'reels' con diversos trucos de decoración, fotografías de su hogar y algunas instantáneas personales.

La influencer canaria Lorena Alemán en la cocina de su casa / CA

«Instagram supuso para mí, continuar con mi vena periodística. De manera espontánea, comencé a subir contenido relacionado con la nueva casa que acabábamos de comprar y la gente respondió muy bien, la cuenta comenzó a crecer. Y esa fue la senda», aseguró Alemán.

Una red social en la que defiende « sentirse más cómoda hoy por hoy», aunque se muestra abierta a aventurarse en otros canales. «IG es la que más me identifica por su estética, por el tipo de contenido y por su público en general. Hay que pensar que los consumidores de cada red social son distintos y las personas que creamos contenido debemos sentirnos identificadas con ella. Por eso, antes de dar el salto a otra plataforma, hay que estudiar bien el enfoque para conseguir los resultados esperados. Yo ahora mismo me encuentro intentando entender Tik Tok», desveló.

Su filosofía, mostrar su personalidad «íntegramente» a través de una «vida real», con decoro. « La naturalidad es algo que valoran mucho los seguidores y seguidoras, que te muestres tal y como eres», aunque a veces no sea entendido por el público.

«Me sorprendieron muchísimo las declaraciones de Marie Kondo, pero yo creo que se han sacado ciertamente de contexto, porque el caos de Marie Kondo debe ser el orden de la mayoría de las personas», afirmó entre risas.

Mantener el orden es para esta 'influencer' grancanaria, es una « pieza clave» en su aventura 'deco'. «Lo menciono bastante en redes. Mi método es establecer rutinas de orden y un lugar fijo para cada cada cosa. El orden es más complicado cuando tenemos peques en casa, pero todo es organizarse, por ejemplo, cuando mis hijas llegan del cole tienen un lugar exacto para dejar la mochila, otro para los zapatos y otro para el abrigo», aseguró.

El tiempo, la dedicación, la inspiración, la creatividad y el factor «viral» son algunos de los fundamentales para mantener « un perfil actualizado» y con ritmo. «Una tarde no me había dado tiempo de grabar contenido, así que decidí contar cómo limpiaba la cocina con imágenes que tenía grabadas y ¡se hizo viral!, ya lleva más de 10 millones de visualizaciones. Es una sensación increíble porque detrás de la creación de contenidos hay muchísimo trabajo», indicó.

Además, insiste, su objetivo siempre es publicar como mínimo « cinco veces a la semana», intentando planificar lo máximo posible, aunque a veces, confiesa, «es difícil». «Adapto las publicaciones al calendario y las genero por temáticas como la vuelta al cole, la Navidad, el carnaval o la primavera, aunque es cierto que en ocasiones publico 'post' espontáneos porque muchas veces voy al día».

El cuarto de la lavandería, uno de sus últimos proyectos / CA

Un trabajo constante del que ya se han hecho eco varias empresas nacionales e internacionales del sector, un experiencia que le ha servido para «abrirse camino» en el mundo de las colaboraciones con marcas. «Recuerdo cuando me llamaron de Ikea y me dijeron si quería ser embajadora, fue un auténtico sueño, esa noche ni dormí. También lo hizo Leroy Merlín y me dejaron diseñar una estancia de mi casa. Es ilusionante que las empresas te dejen crear contenido con sus productos porque confían en tu trabajo», dijo con emoción.

Lorena Alemán luce el premio 'Isla Deco' en reconocimiento a su trabajo en las redes / CA

Y no solo el sector de la decoración, también del estilismo y la moda. «En estos momentos también soy embajadora del salón de belleza ' Dolores Cabrera', desde donde me asesoran en todo lo relacionado con la imagen personal y me preparan para los eventos de moda, decoración y presentaciones», comentó.

En reconocimiento a su prometedora trayectoria, ha sido recientemente galardonada con el premio ' Isla Deco' como mejor creadora de contenido en la categoría de decoración, otorgado por la agencia de 'influencer' con acento canario 'Isla Influencia'. «Fue la noche más especial que he vivido como creadora de contenidos, porque han reconocido públicamente el trabajo que hay detrás de mi cuenta. Fue un evento maravilloso, lleno de alegría. Este premio me ha abierto muchas puertas y me siento tremendamente afortunada por ello», aseguró.

Sincera como es, Lorena reconoce que hay días que no logra «desconectar del todo» y que es muy complicado ponerse límites y horarios. «Las redes exigen una dedicación continua, de siete días a la semana. Si no estás publicando, estás creando contenido, o estás interaccionando con otras cuentas o con los seguidoras y seguidores».

No obstante, esta joven creadora, mantiene que, «de momento», sabe diferenciar lo personal de lo profesional en un mundo que nunca duerme. « Hay una parte de mí que es meramente privada, la vida familiar. Eso no quiere decir que no cuente a mis seguidores y seguidoras cómo estoy o cuáles son mis planes, pero mi exposición pública es de aquello que yo decido. Por el momento lo prefiero así».

Lorena Alemán atiende el jardín de su hogar / CA

Para esta mujer todoterreno, siempre abierta a nuevos retos y en continuo crecimiento profesional, no hay proyecto en mente que se le resista. «Mi idea ahora es seguir creciendo como creadora de contenidos, trabajando para mejorar mi propuesta en las redes y disfrutando de mi vida personal. Como proyecto, en estos momentos estoy con el diseño del vestidor,¡que todavía no tengo roperos!», dijo a carcajadas.

Experta en creación de contenidos para redes sociales, Lorena Alemán anima a todos y todas aquellas personas que se están iniciando en el «mundillo digital» a que sean constantes, que el esfuerzo «se ve recompensado» y que no se «peleen» con la aplicación y «no desfallezcan». «Muchas veces grabamos pensando que algo va a tener una gran aceptación y luego lo ven tus familiares y para de contar -se ríe- y tienes que aceptarlo y seguir creando. La interacción es la base en las redes».

Una de las tantas ventajas que me ha regalado el periodismo ha sido, sin duda, tener la oportunidad de entrevistar a personas a las que admiro –en total profundidad – para conocer más sobre el cómo, cuándo, dónde y por qué de su historia, de sus vivencias y experiencias y poder compartirlo con los demás, sobre todo si a quien tengo en frente es una persona de éxito y tan cercana a mí, mi hermana.