Laura Escanes se borra de internet

Laura Escanes ha anunciado que deja las redes sociales por un tiempo indefinido. Como de momento no se trata de un drástico divorcio, lo suyo podría interpretarse como un cese temporal de la convivencia con el postureo. Por lo visto, lo hace por salud mental. Vivir en una perpetua pose y en un continuo homenaje a tu físico debe de generar una sobredosis de narcisismo difícil de gestionar para cualquier mente humana que no sea la de Cristiano Ronaldo... Sin embargo no es eso lo que ha roto la paz interior de la mujer de Risto Mejide sino las críticas que recibe de sus 'haters'.

Con 1,6 millones de seguidores en Instagram y 103.000 en Twitter, Escanes no es la primera famosa que se rebela contra los ataques de sus detractores. Cristina Pedroche, con 2,9 millones de 'followers', también se plantó hace unos meses ante los mensajes insultantes. Sin embargo, lejos de retirarse ella de los focos, anunció que iba a bloquear y a denunciar a sus 'haters'. Y siguió posando como aquella que canta: «Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las vallecanas tirabuzones».

'Bienvenida al norte' podría ser el título de la película que la Pedroche se está montando estos días en su perfil de Instagram con imágenes de su viaje por Galicia y Asturias. Inasequible al desaliento, la mujer de Dabiz Muñoz no pierde la afición a exhibirse ni siquiera después de posar junto a un plato de cocina gallega minimalista y recibir comentarios tipo: «¡Y te habrás llenado! Yo después de cenar eso tengo que ir al burguer» o «Eso se lo das a un gallego y te lo tira a la cara». Cierto es que la inmensa mayoría de los seguidores de la presentadora se dedican a alabarla («Tú tienes tanta luz como nuestra tierra») pero, entre col y col, siempre se cuela alguna lechuga... «¡Más fotos en bikini y menos de comida, please!», clama un admirador. Y «Ay, Cristina, cómo tienes el Pedroche», desbarra otro.

Cómo estará el mundo que hoy dejar de pavonearse en las redes está considerado un acto de heroísmo... «Mi amor es valiente. Y eso me hace admirarla todavía más», ha escrito un emocionado Risto Mejide en su perfil de Instagram como elogio al voluntario apagón digital de su chica. Y ha añadido que piensa estar a su lado y apoyarla incondicionalmente. Cristina Cifuentes, Carme Chaparro y Adriana Abenia le han alabado. Y la 'superopinadora' Pilar Rahola incluso se ha puesto poética: «Tu amor es verdad y la verdad incluye todos los adjetivos».

El motivo por el que Laura Escanes ha decidido borrarse de las redes temporalmente radica en las continuas críticas que recibe. La influencer está harta de que la censuren por todo, desde cómo viste a su hija Roma hasta la diferencia de edad que hay entre ella (25 años) y su marido (46).

«Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero». Esta declaración, rematada con un corazón, fue el tuit que Escanes escribió este pasado miércoles. Pero ni siquiera ahí se libró de los reproches... «Pobrecita –replicó una internauta–. No debe ser nada fácil la vida que tiene. No como la gente que tiene que levantarse a las 6 y currar como jabatos para ni siquiera llegar a fin de mes. Tanto barco en Menorca y casa en la montaña te hunden los ánimos. ¡Claro que sí!». Mensajes como este tal vez provoquen que la influencer decida prolongar algunas semanas más su retiro.