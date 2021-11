Kira Miró: «Me atrajo dar voz a quien sufre maltrato»

Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cada año, en España se comparten las terribles cifras de mujeres asesinadas: más de mil desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar. Pero son muchas las violencias, visibles e invisibles, que las mujeres de nuestro país y de todo el mundo siguen padeciendo a manos de sus parejas, en el ámbito laboral y en sus vidas en general.

En España una de cada tres mujeres ha sufrido violencia psicológica de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de su vida, según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019. Y una de cada diez ha sufrido violencia emocional, económica, control o miedo en los últimos 12 meses. COSMO continúa su firme compromiso contra la violencia de género con 'De Menos', un cortometraje producido en asociación con Lasdelcine que aborda la violencia psicológica dentro de la pareja y las desigualdades que todavía hoy las mujeres afrontan en el entorno laboral. COSMO estrenará esta producción original en todos sus soportes el 25 de noviembre a las 21.00 horas.

La actriz grancanaria Kira Miró (Santa Brígida, 1980), es este 2021 la protagonista del cortometraje, donde da vida a Marta, una mujer que ha sido ascendida a un puesto de gran responsabilidad en su trabajo, pero pronto nota que algo no va bien con su pareja, Andrés, a quien encarna el actor Víctor Clavijo.

Durante sus dos décadas de trayectoria profesional, Miró ha trabajado con prestigiosos directores de cine como Pedro Almodóvar en 'Los abrazos rotos', Álex de la Iglesia en 'Crimen ferpecto' o Isabel Coixet en el cortometraje 'Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero'.

Apasionada del teatro, Miró actualmente protagoniza 'Escape Room' de Héctor Claramunt y Joel Joan. Y en televisión es colaboradora habitual de 'El hormiguero'.

Defensora de la igualdad entre mujeres y hombres, Kira cuenta cómo ha sido participar en 'De Menos'

¿Qué cuenta 'De Menos'?

En este corto no te esperas lo que va a pasar y los dos personajes se transforman. Muchas veces no nos damos cuenta o podemos alardear de ser de cierta manera y, sin querer, comportarnos de otra. Este corto va de abrirnos esa visión y alertarnos de que todos podemos ser abusivos o atacar a nuestras parejas sin querer.

¿Cómo se ha preparado para interpretar a su personaje?

Pues trabajo de investigación, hablar con personas que sufren este abuso, y ponerle mi alma y mi emoción desde mis experiencias.

Paralelismos

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2019, las mujeres ganan un 19,5% menos que los hombres, unos 5.000 euros menos al año. Pero según las últimas cifras de empleo en la Unión Europea, publicadas por Eurostat, la brecha salarial en España asciende al 21,4%. Y tres de cada cuatro trabajadores con un empleo a tiempo parcial son mujeres. Numerosos estudios afirman que, cuando las mujeres rompen los techos de cristal y acceden a puestos de alta dirección, los resultados de las empresas son igual de buenos o incluso más positivos.

¿Se ha sentido identificada de alguna manera con Marta y la situación que vive?

Todos podemos sentirnos identificados con lo que le pasa al personaje de Marta. Y desde mi vivencia he podido dar vida a Marta.

¿Qué situaciones de discriminación ha experimentado por el hecho de ser mujer?

Yo llevo 20 años en esta profesión y en algún momento he sufrido este tipo de discriminación. Pero existe en todos los sectores. En la interpretación, con el salario directamente nosotras cobramos bastante menos que nuestros

compañeros y muchas veces se da más importancia a algo que propone un chico que una chica, en los equipos técnicos hay más hombres que mujeres... Pero yo creo estamos trabajando y que cada vez hay más mujeres en todos los ámbitos. Es una carrera de fondo que estamos comenzando.

¿Las mujeres tienen que trabajar más para que las valoren igual que a los hombres?

Las mujeres tenemos que trabajar bastante más para demostrar lo mismo que un hombre. En la sociedad hay una cosa de infravalorar a la mujer o pensar que no está totalmente capacitada para según qué cosas. En mi caso personal, por ejemplo, cuando hice el programa de 'El desafío', nadie apostaba por mí por mi físico y resulta que gané el concurso. Pero a priori el juicio era: no lo va a poder hacer.

Volviendo al corto, ¿cómo fue el rodaje y, en particular, grabar con Víctor Clavijo, vista la intensidad de sus escenas?

Para mí rodar con Víctor Clavijo fue un sueño porque siempre le he admirado y tenerlo de frente como mi marido me encantó. Es un actor que te da muchísimo con solo estar presente. Y el rodaje, dentro de lo duro que es, fue bastante amable. Todo el equipo técnico estaba peleando por sacarlo. Con Montse y Juan fue muy fluido. Y sobre todo creo que se me hizo fácil porque las directoras tenían muy claro lo que querían. Todo iba muy medido, todo tenía un por qué y todo tenía un sentido. Fue un lujo rodar este corto.

¿Cómo se siente formando parte de un proyecto como este?

Creo que aporto un pequeño granito de arena para abrir los ojos de la gente y dar voz a esas personas que están siendo abusadas.

¿Qué diría a las personas que creen que el machismo ya no existe?

Que abran los ojos y estén presentes en la vida real porque continuamente estamos viviendo micromachismos o microabusos. El trabajo comienza en la educación desde pequeños. Nosotros somos una generación que tiene que quitarse esas capas, pero la generación que viene tiene la responsabilidad de no tenerlas.

¿Por qué recomendaría ver 'De Menos'?

Yo creo que los espectadores deberían ver el corto porque te mueve, te remueve, te emociona y te conmociona. En la vida hay que dejarse llevar por estas cosas.