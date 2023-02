Kiko Rivera se lleva un susto el día de su cumpleaños

Que la salud de Kiko Rivera no es lo buena que cabría esperar en un adulto de 39 años es bien sabido pero en los últimos tiempos parece que no gana para sustos. De hecho, comenzó el día de su cumpleaños, este jueves 9 de febrero, en el hospital. «He pasado una noche de perros: cólico nefrítico», anunciaba en sus redes sociales. «He tenido que ir de madrugada al hospital. Menuda entradita a los 39, madre mía. No veas cómo duele», explicaba a sus seguidores. «No sé si lo habéis tenido alguna vez, pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos», aseguraba. Aunque terminaba con esperanza: «Espero durante el día mejorar y poder soplar las velas y comer un poco de tarta».

Durante el día, sus stories de Instagram se llenaban de felicitaciones de amigos y familiares. Llamaba la atención el collage que le dedicaba su hermano Cayetano y el mensaje de su mujer, Irene Rosales, que deseaba que «estos 39 años vengan cargados de cosas bonitas, de energía de la buena» y por supuesto de «Salud» con la 's' en mayúsculas. «Que sigamos sumando momentos y disfrutando de la vida, de nosotros. Quiero estar a tu verita hoy y siempre. Te amo con locura», escribía la sevillana.