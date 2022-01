Kike Pérez, portada de la revista C7

Kike Pérez se ha convertido en un referente del humor en Canarias. Natural de Arrecife, a sus 36 años de edad, Kike Pérez lleva 16 años dedicándose al humor y lo hace de manera profesional desde 2015. «Siempre era el que cogía el micrófono en las fiestas, el graciosito del pueblo, pero nunca pensé dedicarme a ello», resalta. Aunque no lo parezca, y no es ningún chiste, el artista canario es maestro de Educación Física y ejerció durante año y medio la profesión «en las Dominicas de Lanzarote. Daba clases como auxiliar de Educación Física a alumnos de Primaria y me encargaba de las extraescolares».

En un amplio reportaje realizado en el parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria, Kike Pérez demostró ser una persona afable, cercana, sencilla con todos aquellos que se acercaban para saludar o hacerse una foto con él.

Si quiere conocer un poco más a este singular humorista, no se pierda la revista C7 del próximo 29 de enero.