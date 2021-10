Julia Otero reaparece para contar que está curada

Con un nuevo corte de pelo y visiblemente más delgada, Julia Otero ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que da la mejor noticia que cabía esperar: está curada del cáncer del que venía tratándose en los últimos meses. Sonriente, comienza su publicación con un entusiasta saludo tras el que afirma rotunda: «Estoy viva y guerrera». La periodista anuncia que no le queda ninguna célula «egoísta», adjetivo que utiliza referirse a las células cancerosas. «No quedó ni una aunque ya sabéis que son cinco los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado», puntualiza.

Deseosa de volver a la radio, asegura que «falta ya poco para la vuelta a Onda Cero y a Julia en la Onda (su programa radiofónico)». Solo está a la espera del permiso de los médicos a los que llama con cariño #BatasBlancas. «Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. Como para no curarse!!», añade la gallega.

Julia Otero fue diagnosticada de cáncer de colon y lo anunciaba a sus fieles oyentes el pasado mes de febrero causando no poca conmoción. A sus 61 años explicaba en directo que le habían detectado la enfermedad en un control rutinario. «La palabra cáncer da miedo, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre», afirmaba. Ya por entonces aseguraba que solo iba a estar fuera «unos poquitos meses».

Durante este tiempo, además de a su enfermedad, la periodista ha tenido que enfrentarse a la pérdida Juan Adriansens que, más que un amigo, era su familia. La locutora, que lo había atendido en los últimos años, se despedía de él públicamente: «Se ha ido nuestro Adriansens y con él la grandiosa biblioteca que vivía en su cerebro». Y no dudaba en calificarlo de «brillante, valiente, heterodoxo, enamorado del arte, la belleza y las catedrales». «Contar con su sabiduría en la radio fue un privilegio; tenerle como amigo, un regalo. Para siempre en mi corazón», terminaba.

En cualquier caso, durante su tiempo alejada de las ondas, estuvo siempre atenta a sus seguidores que la acogieron con los brazos y los oídos bien abiertos cada vez que pasó por la radio para hablar con ellos. Así fue el 21 de junio y una vez más el 30 de agosto cuando dijo que volvería para la nueva temporada. Todavía no había terminado el tratamiento pero significó para ella una absoluta inyección de energía positiva. «Aunque no sea pa tanto este lunes paso lista en Julia en la Onda. El que no esté, se queda sin merienda. Reír, llorar, pensar, emocionar y divertir. Con esos verbos como objetivo –y añado, informar- empezamos la decimoquinta temporada», contaba en su cuenta de Twitter.

La periodista fue recibida con un aluvión de felicitaciones tal que puntualizó que se trataba solo de un regreso provisional: «Gracias de corazón a todos los que han recibido con alegría mi vuelta (provisional) a Onda Cero. Acabó el largo y duro tratamiento pero falta 'el corte y pega'. En breve llegará la cirugía. Cuando todo haya acabado seré la primera en decirlo. En tránsito aún… pero en pie», escribía. Y por fin, casi dos meses después ha llegado ese momento y Julia Otero en primera persona se lo ha contado a sus más de 90.000 seguidores de Instagram.