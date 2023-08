Juanes comparte sus problemas de salud mental en una íntima carta

El cantante colombiano Juanes ha compartido en sus redes sociales una emotiva e íntima carta en la que ha contado en primera persona la depresión que sufre desde hace trece años y el momento tan crítico que atravesó durante su carrera. Asegura que lo ha hecho para dar visibilidad a la enfermedad y ayudar a la gente que está pasando por ella. «Han pasado muchos años para poder escribir esto», comienza diciendo.

«Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión», ha señalado Juanes. Con el corazón en la mano, el intérprete ha asegurado que el éxito profesional y el dinero «no garantizan la felicidad». «Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese 'aquello', tampoco somos felices», afirma.

El cantante ha querido compartir un momento muy personal que vivió durante su carrera. «Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado. Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado a un lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo», recuerda en el comunicado que ha publicado en Instagram.

Juanes lamenta que en ese momento no supo parar a descansar porque pensaba que era capaz de enfrentarse a esos pensamientos. Pero no fue así y llegó uno de los momentos más críticos de su vida: «Buscaba ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir. El resultado fue peor. Llegué a un punto de cansancio tal que me odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar en un escenario». Un episodio en el que asegura que en su entorno hubo algunas personas que le «hacían pensar que estaba loco», y, otras, en cambio, que le apoyaron en su decisión de alejarse un tiempo de su profesión, dejar de viajar y de subirse a los escenarios.

«La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas«, afirma. Y lanza un consejo a los que sientan que pueden estar pasando por el mismo trance: »No dudes en buscar ayuda si la necesitas, existen herramientas y expertos que te muestran la luz y te acompañan«

Cantantes en la misma situación

Juanes no es el primer cantante que comparte sus problemas de salud mental para concienciar a la sociedad. El músico Alejandro Sanz compartió unos preocupantes mensajes en sus redes sociales a principios de este verano en los que aseguraba que estaba «triste y cansado» y que había momentos en los que no quería «ni estar». A los pocos días confirmó que había superado el bache, agradeció todos los mensajes de ánimo y se identificó con la gente que se sentía como él, «sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual». Dani Martín, ex vocalista de El Canto del Loco, confirmó en sus redes sociales que padecía síndrome del impostor, es decir, que no era capaz de reconocer sus propios logros. «Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más. No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien», aseguraba.

Sebastián Yatra confirmó cuando acudió a una entrevista a El Hormiguero que acudía a terapia para gestionar todo lo que le estaba pasando. «Yo soy una persona que me quedaba pensando y dándole muchas vueltas a la misma situación. Es como un pez que vive en un tanque de agua, si no le cambias el agua, vivirá en su mierda. Si todo el día estás hablando de ese problema, le das vida«, decía. Amaia Montero publicó una preocupante imagen con muy mal aspecto bajo un mensaje: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?». Poco después fue ingresada en una clínica para ayudarla a superar la enfermedad.

Otros cantantes internacionales también confirmaron en su día que padecían problemas mentales. Justin Bieber llegó a cancelar varios de sus conciertos por salud mental y Lady Gaga llegó a asegurar que se despertaba por las mañanas y no quería ser «ella misma». Selena Gómez, J Balvin y Katy Perry también han declarado públicamente tener problemas de depresión y ansiedad.