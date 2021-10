Juan José Ballesta presenta a su nueva novia, Jacqueline

A principios de año, Juan José Ballesta anunciaba la separación de su mujer, Verónica Rebollo, después de 15 años juntos, toda una vida si tenemos en cuenta que el actor tiene ahora 33 años. Con ella tuvo a su único hijo, Juanjo, de 13. La ruptura fue dolorosa para el actor que por entonces no dudaba en reconocer sus propios errores achacando los problemas a su carácter: «Soy un estresado, un nervioso. Demasiado ha aguantado». Sin embargo, el protagonista de 'El Bola' vuelve a estar ilusionado, esta vez de Jacqueline, junto a la que ha encontrado la estabilidad y ha recuperado la sonrisa.

El intérprete proclama su amor en redes sociales donde ha publicado una foto de ambos y ha escrito: «Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado. Jacqueline, mi vida, espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo porque te lo mereces». En el mismo texto reconoce que ha vivido momentos complicados y que ella ha sido como un salvavidas: «Cuando te conocí acababa de salir de una relación muy larga y estaba en modo autodestrucción. Y una vez más puedo decir que creo en el amor. Y sobre todo, en ti».

Además, también hemos sabido a través de este post que el hijo del actor ya conoce a su nueva pareja y tienen buena relación. «Gracias por todo lo que has hecho durante todo este tiempo por Juanjito y por mí y por querernos como somos incondicionalmente. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros», cuenta. «Llegaste en un momento muy, muy malo. Y gracias a ti, otra vez ha salido el sol», le reconoce para terminar diciendo todo lo que la ama: «Hasta el final de mis días, brasileña mía».