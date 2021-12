José Ortega Cano es intervenido de una dolencia coronaria

Desde que superara el coronavirus, José Ortega Cano viene sufriendo una serie de problemas de salud que achacaba a nuevos síntomas del temido virus. Por ese motivo se ha venido sometiendo a una serie de pruebas médicas para detectar el origen de sus males. El pasado domingo, su mujer, Ana María Aldón, era quien anunciaba en el programa en el que colabora que, tras haberse realizado un «un TAC de contraste, el resultado de la prueba no es muy favorable y hay que intervenir». Ayer mismo, el torero pasaba por quirófano para someterse una operación de corazón y de nuevo la esposa del diestro era la encargada de tranquilizar a sus seguidores a través de las redes sociales: «Todo ha salido muy bien y estamos muy contentos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo».

En la mañana de ayer, Ortega Cano acudía junto a su mujer al hospital Montepríncipe, ambos bastante preocupados por la situación ya que según había trascendido, no sabían todavía a los que iban a enfrentarse porque hasta que los médicos no iniciaran la operación no sabrían exactamente el alcance de la dolencia coronaria. «Nervioso y tranquilo», se decía el maestro. Finalmente, parece que los médicos le renovaron dos stent. Además de su mujer, Ortega Cano ha recibido las visitas y el apoyo de su hija Gloria y de sus hermanos que se mostraban muy emocionados a la llegada al centro hospitalario.

El torero lleva años con problemas de corazón. Ya en 2011 tuvo una serie de arritmias y dos años después fue sometido a un cateterismo. En 2017 en el mismo hospital en el que se encuentra ingresado ahora, le colocaron un primer stent.