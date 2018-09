Viola Davis. Denuncia discriminación salarial por ser negra

La protagonista de la serie Cómo defender a un asesino ha denunciado en una entrevista con Variety de la que se hace eco El País que los salarios no son los mismos entre actrices «blancas y las que no lo son». Viola Davis aseguró en esa entrevista que no trata de dar pena sino lo contrario y que la vida le ha demostrado que el dinero «da seguridad y oportunidades», dijo.

Según la actriz originaria de Carolina del Sur, este es un tema que sigue siendo tabú. «No hay porcentajes para mostrar la diferencia en el salario, pero es enorme, a las mujeres hispanas, a las mujeres asiáticas y a las mujeres negras, nos pagan menos que las mujeres caucásicas. Además, lo que extrañamos son las oportunidades».

En 2015, Viola Davis fue la primera intérprete negra en recibir el Premio Emmy a la Mejor Actriz. Y en su discurso dijo lo mismo: «Lo único que separa a las mujeres de color de cualquier otra persona son las oportunidades (...) No podemos ganar un Emmy por roles que simplemente no existen». La actriz también fue nominada al Oscar en 2012 por su papel en Criadas y Señoras.

Davis asegura que cada día, cuando ve lo que tiene alrededor piensa: «No puedo creer lo que Dios me ha bendecido» y aún no deja de reivindicar sus orígenes.