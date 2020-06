Un nuevo diamante para Ansorena

¿Quién quiere millones de chatarra si puede tener al lado un buen diamante? Esta pregunta bien podría hacérsela Agatha Ruiz de la Prada, que por una cosa u otra se está convirtiendo en un personaje ya asiduo del papel couché. Luis Gasset, un alto ejecutivo especializado en lujo que se ha codeado con la jet set internacional y los royals desde sus cargos en Bulgari, Loewe y Qatar Airways, acaba de desembarcar en el corazón de la diseñadora del color. También en Ansorena, como director general. Y ha hecho olvidar a Agatha al conocido como rey de la chatarra, Luis Miguel Rodríguez. Si alguien tiene que coronar a la diseñadora que sea Gasset, que en Ansorena vaya si lo saben hacer.

Esta firma de joyería, a la que le avalan sus más de 150 años de historia, fue de lo más ‘googleado’ cuando ‘¡Hola!’ descubrió este miércoles junto a una sonriente Agatha a un apuesto caballero. Se ve que la diseñadora, que ha hecho de los corazones su seña de identidad, tiró de uno de los 70.000 contactos de su fichero para no estar sola. Nunca lo está. No lo quiere estar. «Si supiera estar sola, me habría hecho pintora, no diseñadora», dijo hace unos días en una charla con este periódico.