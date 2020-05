«Solo trasnocho una vez cada dos años»

Penélope Cruz, poco dada a hablar de su vida privada y menos aún de sus secretos de belleza, se ha confesado en exclusiva en la revista británica ‘Red’. Según la actriz, lo que más feliz la hace en la vida es la maternidad. Casada con el actor Javier Bardem, tienen dos hijos: Leo, nueve años, y Luna, seis. «Soy una persona muy amable por naturaleza, tengo que seguir recordándome que también debo crear tiempo para mí. No es algo que me venga naturalmente, tiendo a hacer lo contrario, ¡pero estoy trabajando en ello!», asegura en la entrevista.

Sentirse bien para ella no es arreglarse el cabello y maquillarse, sino «comer bien, comer limpio y sano para estar centrada. Se trata de darle a tu cuerpo y mente lo que necesitan. Si no tengo estas cosas cubiertas, es difícil para mí estar centrada». Nunca ha sido de salir de fiesta hasta altas horas de la madrugada ni siquiera en su juventud: «Lo bueno es que nunca me han interesado el alcohol ni las drogas». Y para corroborarlo pone de ejemplo su última salida nocturna: «Estuve en la fiesta de Guy Oseary organizada por el productor israelí. Fue genial y vi a muchos amigos. Muchos de ellos me dijeron: ‘¡No puedo creer que sean las dos de la mañana y todavía estés aquí!’. ¡Pero lo hago una vez cada dos años!», comparte entre risas la actriz.