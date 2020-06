Multa de 10.400 euros al príncipe de Bélgica

El funcionario que instruye el expediente aplica el artículo 54 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula el procedimiento abreviado, que recoge que «una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas».

Si Joaquín de Bélgica admitiese los hechos, el procedimiento se cerrará sin necesidad de dictar resolución expresa el día en que se realice el pago, aunque la sanción será recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativa, según la Ley de Seguridad Ciudadana.

En caso contrario, el expediente pasará a «procedimiento sancionador ordinario», perderá la opción de la rebaja de la multa y se abrirá el trámite para la práctica de las pruebas que haya podido solicitar.

Joaquín de Bélgica reconoció el pasado 31 de mayo «no haber respetado todas las medidas de cuarentena» durante su viaje a España y pidió «disculpas» por ello, mediante un escrito que hizo a Efe a través de su portavoz en Córdoba, el abogado Mariano Aguayo Fernández de Córdova. En el escrito, remitido mediante correo electrónico por el miembro de la Familia Real belga, de 28 años, a Aguayo Fernández de Córdova, con el ruego de su difusión, afirmaba que se arrepentía «profundamente de sus actos» y aseguraba que aceptaba «sus consecuencias».

En un único párrafo, escrito tanto en español como en inglés, Joaquín de Bélgica afirmaba que «en estos momentos difíciles», no pretendía «ofender ni faltar el respecto a nadie». «Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias. Joachim de Bélgica», escribió el príncipe en la nota.

El príncipe dio positivo en el test PCR por Covid-19 tras haber mantenido algunas reuniones en la provincia de Córdoba, aunque no una fiesta, como ha descartado la investigación policial ni una reunión con otras veintiséis personas, que fue la información que la Junta de Andalucía facilitó a la Subdelegación del Gobierno.

Ello obligó a la cuarentena de él mismo y de la otras veintiséis personas, una de las cuales dio positivo más tarde, según desveló el pasado sábado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.