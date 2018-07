Mira Sorvino. Un director la amordazó con un condón

La actriz, que es una de las mujeres que señaló al hasta hace poco todopoderoso Harvey Weinstein, explicó en una entrevista con el podcast HFPA In Conversation de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, su experiencia personal con el acoso en la industria del cine que según ella está muy presente.

Según recogió El País, Sorvino dijo que al repasar su carrera, se dio di cuenta de que en una de sus primeras audiciones cuando tenía 16 años, el director de castin la trató «de manera totalmente inapropiada».

«Para asustarme para una escena de una película de terror, me ató a una silla, me lastimó el brazo. Tenía 16 años y me amordazó con un condón», desveló Sorvino, que no nombró al director del reparto ni la película. «Era demasiado joven para saber, gracias a Dios, cómo sabía el condón», agregó. «Fue tan inapropiado, ¿y qué diablos hacía un director de castin con un condón en el bolsillo durante una audición?», se preguntó. «Cuando eres joven, piensas: ‘Oh, bien, tengo que ser dura, tengo que estar triste para actuar realmente, y si eso significa que necesitan que haga un esfuerzo adicional’», explicó. «Existe esa estética de dejar ir al yo e intentar someterte al arte. La gente se aprovecha de eso. La gente siempre se ha aprovechado de eso», añadió la actriz.