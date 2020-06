Mila Ximénez anuncia que tiene cáncer de pulmón

Muchos se preguntaban dónde estaba Mila Ximénez y por qué no se dejaba ver últimamente en televisión. Y fue la propia aludida quien solventó este martes el misterio. La colaboradora ha anunciado en ‘Sálvame’ que padece un cáncer de pulmón. “Me lo van a tratar porque está localizado”, ha asegurado la periodista en una conexión telefónica con su programa. Jorge Javier Vázquez ha sido el interlocutor y los colaboradores del espacio han escuchado afligidos la mala noticia. Mila deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia que comenzará la semana que viene por lo que en unos meses no podrá acudir al plató.

“Volveré en septiembre, e iré un par de días a la semana”, ha revelado muy afectada. Lo que no quiere es que la traten de forma diferente por culpa de la enfermedad y, viendo lo tocados que estaban sus compañeros, les animó a que no lloraran, sobre todo a Lydia Lozano y a Rafa Mora que no han podido evitar desmoronarse en directo.

“Os juro por mis nietos que de esta voy a salir”, ha avanzado la polemista con coraje. “Necesitaba contároslo a vosotros y no sabía cómo hacerlo”, ha revelado en la dura conversación que ha emocionado a sus colegas. “Os voy a necesitar mucho, me vais a hacer mucha falta, pero este camino debo recorrerlo yo sola”, ha dicho emocionada. “Me encanta que digas que vas a trabajar y aquí nos tienes para lo que quieras”, ha respondido Lydia entre lágrimas.

Kiko Hernández se ha sumado a la conexión desde su casa, pero apenas pudo articular palabra por la emoción. “Entiendo que estas situaciones nos dejan en shock, pero el mensaje que hay que trasladar es que hay que luchar. Hay mucha gente que lo está haciendo”, ha alentado el presentador.

“Esto no me va a ganar ni de coña, voy a superarlo. Este puto bicho no va a poder conmigo”, ha contado Ximénez con arrojo. Kiko ha explicado que ha sido muy estricto estos días con el tema del confinamiento, llevándolo todo a rajatabla. “El primer abrazo y el primer beso que voy a dar será a ti”, le ha prometido a su amiga. “Voy a salir de esta”, ha zanjado valiente Mila recibiendo el aplauso de sus camaradas.