Michelle Williams: «Hay mucho que mejorar aún sobre injusticia salarial»

"Lo más importante para mí es que mi personaje", el de la abogada Anne Weying, "no resultara tópico", indicó la actriz.

"Quería comprobar si podía sobrevivir en ese enorme estanque con con otras especies de peces nadando junto a mí, en vez de estar en mi pequeño mundo, donde están mis amigos y me encuentro siempre cómoda y segura", explicó la intérprete de 38 años.

"Ella lo tiene claro. Es un hombre corrupto y no va a volver con él. Era importante que la historia discurriera en un contexto actual, en tiempos del 'Me Too", confesó Williams, quien disfrutó de la improvisación que llevó a cabo con Hardy en muchas de sus escenas en común, especialmente en las que el británico desdobla su personalidad por la influencia del parásito.

"Admiro a Tom desde hace mucho. Tiene tanto talento... Puede hacer cosas muy extremas que se sienten reales y naturales. Eso es muy difícil de conseguir", valoró la actriz, que se lanzó al proyecto sin apenas conocer el universo de superhéroes de Marvel, y mucho menos sus cómics.

"Todo ese mundo sigue siendo un misterio para mí", reconoció.

Williams, tras una carrera repleta de títulos "indies", ha ido poco a poco aceptando propuestas de grandes estudios, como demuestran las recientes "El gran showman", "¡Qué guapa soy!" o "Todo el dinero del mundo", la película que la situó en plena polémica sobre la disparidad salarial.

En enero, el diario USA Today denunció que Mark Wahlberg cobró 1,5 millones de dólares por rodar nuevas escenas de ese filme tras el despido de Kevin Spacey y la incorporación de Christopher Plummer. Williams, en cambio, recibió menos de 1.000 dólares por el mismo periodo de tiempo.

"Escucho a mujeres de otras industrias y me dan las gracias por haber alzado la voz al respecto. Aquello dio pie a que se hablara de ello en sus lugares de trabajo. Se veían reflejadas en ese maltrato. Es genial haber comenzado esta conversación, pero hay mucho que mejorar", manifestó.

Para la actriz, esto es parte de una conversación mucho mayor, el movimiento "Me Too", que llega a todos los niveles de la sociedad, como es el caso del juez Brett Kavanaugh, nominado para el Tribunal Supremo y acusado de abusos sexuales por tres mujeres, entre ellas Christine Blasey Ford, quien la semana pasada acudió al Senado para dar su versión en una audiencia pública y televisada.

"Había una oportunidad para permitir una investigación profunda que permitiera a todos sentirse en paz. Pero no ha ocurrido", lamentó sobre las pesquisas del FBI, que deben ser completadas para este viernes por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"El testimonio de Christine está claramente lleno de verdad y me rompe el corazón que no la crean. Nos lo rompe a todas las mujeres", señaló.

Williams no puede evitar una lágrima al hablar sobre ello, pero se rehace rápidamente al hablar del futuro.

"Me gusta sentir que sigo creciendo, pero soy consciente de mis limitaciones. Quiero mejorar, y trato de aceptar papeles que me van a permitir evolucionar", apuntó justo antes de confesar que sueña con trabajar con cineastas extranjeros.

"Me apetece más rodar con gente de fuera que con americanos, la verdad. Mis películas favoritas son extranjeras", indicó Williams, que cita "Luz silenciosa", del mexicano Carlos Reygadas, como una de sus preferidas de siempre.

"Esa película es la perfección. Igual debería aprender otro idioma. Ojalá algún día tenga la oportunidad", finalizó.