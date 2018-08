Marilyn Monroe, 5 películas que no te puedes perder

La mujer que dijo: “El amor no necesita ser perfecto, sólo necesita ser verdadero”, lo buscó durante toda su vida, y enamoró con la mirada a millones de hombres dentro y fuera de la pantalla. La actriz, que hoy tendría 92 años, falleció a causa de una sobredosis de somníferos que solía tomar debido a sus continuas depresiones.

Sin duda “Con faldas y a lo loco” (“Somo like it hot”) es una de las películas más divertidas de la historia del genial Billy Wilder. La actriz estaba acompañada por dos grandes de la comedia del aquel momento: Tony Curtis y Jack Lemmon. Su interpretación le valió un Globo de Oro, pero a pesar de las risas y el buen ambiente que parecía respirarse de puertas para afuera, lo cierto es que sus compañeros y el director tuvieron más de un roce con ella por su continua tardanza en llegar al rodaje. Una película que dejó su última frase para la historia del cine: “Nadie es perfecto”.

Aunque su papel es mínimo, la maravillosa película “Eva al desnudo” (“All about Eve”) Joseph L. Mankiewicz contaba con su presencia en 1952. La protagonista de la cinta era Bette Davis, que encarnaba a una gran actriz, Margo Channingm, en su declive, mientras la joven y ambiciosa, Anne Baxter, Eva, va tomando posiciones para alzarse con el éxito en el escenario y hacer desaparecer a su mentora de él.

¿Cómo casarse con un millonario? (“How to marrie a millonaire?”) de Jean Negulesco, en la que también eran protagonistas Lauren Bacall y Betty Grable, es una de las películas más divertidas de Marilyn Monroe, en la que tres amigas buscan cómo casarse con un hombre con dinero. Una película en la que no faltan guiños a la vida real de las protagonistas, como cuando Lauren Bacall dice: “Siempre me han gustado los hombres mayores, como ese de La reina de África”, y en realidad se estaba refiriendo a su marido en la vida real, Humphrey Bogart.

«Vidas Rebeldes»