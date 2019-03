Lucía Bosé, en el banquillo por un Picasso

Las acusaciones ejercidas por dos sobrinas de Remedios T.M. han reclamado que Lucía Bosé sea condenada a tres años de cárcel y a una multa de 9.600 euros y a que les entregue el dinero obtenido por la venta del cuadro en 2008, mientras que el abogado defensor ha pedido la absolución de la actriz alegando que la empleada de hogar regaló la obra pictórica a su representada porque no le gustaba.

Toda vida en la casa

Lucía Bosé ha relatado que Remedios estuvo toda la vida en su casa de la urbanización madrileña de Somosaguas como si fuera un familiar y se ha referido en todo momento a ella como la "tata" y que cuando falleció en 1999 un sobrino suyo fue a recoger sus cosas.

Ha añadido que en 1963 fue a acompañar a su marido, el torero ya fallecido Luis Miguel Dominguín, a una gira por Sudamérica durante tres meses y dejaron a sus hijos y a la "tata" en casa de Picasso y que al volver a recogerlos el pintor les regaló una litografías y a su empleada de hogar el dibujo dedicado.

"Pero ella dijo que no le gustaba y me lo dio sin cogerlo y sin tocarlo", ha asegurado Lucía Bosé, que ha recordado que ante esta escena "Picasso se mondaba de risa y no puso ningún impedimento".