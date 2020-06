«Justin me hizo aceptar no decirle nada a nadie, o podría tener serios problemas legales», dijo la joven. «Después, me pidió que me uniera a él en la cama». El artista quiso limpiar su nombre mostrando pruebas que lo exculpan tanto a él como a su expareja, Selena, a quien también involucraron en dichas acusaciones. Entre otras cosas, esos días se encontraba con ella y no alojados en el Four Seasons, sino en un AirBnb.