Javier Fernández: «España sólo necesita tiempo»

Y no exagera: sobre la pista de hielo habrá 37 medallas en campeonatos internacionales, entre los que se encuentran grandes estrellas del patinaje como Yuna Kim , doble medallista olímpica o Evgeni Plushenko , considerado como el mejor patinador de la historia. Además, media decena de artistas nacionales acompañados por un gran juego de luces y de mapping , que convertirán la pista en una pantalla de 360 grados. «Es una de esas cosas a las que prefieres haber ido a que te la cuenten y lamentarte por no haberlo hecho», afirma.

Su cara se llena de luz cuando le preguntan por Revolution on ice de la misma manera en que unos padres presumen de su hijo. El patinador campeón olímpico, dos veces campeón del mundo y seis de Europa, Javier Fernández , llevará el próximo 26 de diciembre su espectáculo hasta el Gran Canaria Arena , a partir de las 20.30 horas; una propuesta que ya agotó las entradas en las citas de Pamplona y Málaga. «Se trata de uno de los mejores espectáculos de patinaje sobre hielo del mundo», asegura, sin desvelar mucho.

Gran Trayectoria

A sus 27 años, el patinador reconoce el desgaste físico de su gran trayectoria, y aunque próximamente planea volver a disputarse el premio de campeón europeo , tiene muy claro que será difícil estar presente en los Juegos de Pekín en 2022. «Yo siempre pienso, ¿quieres retirarte tú del deporte o que él te retire a ti. Estoy orgulloso y contento con lo que he conseguido, así que creo que ha llegado el momento del adiós», sostiene.

El peso de una medalla olímpica se había convertido en una obsesión para el madrileño, quien finalmente se hizo con el bronce en los Juegos de Invierno de PyeongChang el pasado febrero. Un logro especialmente satisfactorio después de aquel mínimo error en los Juegos de Sochi, hace cuatro años, que le arrebató la victoria. «Lo vi como la última oportunidad y eso, sin duda, me dio el empujón que necesitaba. Pero fue muy duro, no sólo los entrenamientos sino en ese punto en que falta poco para volver a casa pero aún no estás allí».

Sin embargo, este previsible retiro no significa abandonar la pista de hielo. Confiesa que tiene algunos proyectos en mente y, sobre todo, su ilusión es continuar como entrenador. «Yo creo que para impulsar el patinaje en España sólo hace falta tiempo y que la gente evolucione en su manera de pensar», explica. «En muchos ámbitos están cambiando las cosas y tiene que pasar también en el deporte: somos conscientes de que hay que luchar por dar visibilidad a las ligas femeninas, por ejemplo, o a deportes que cuentan con menos apoyo, como el patinaje artístico».

Precisamente, con su último espectáculo, el madrileño y su equipo pretenden ofrecer al público una forma de encontrarse y entender su pasión. «Queremos que también se vea y que se practique», explica Fernández. En este sentido, Revolution on ice hace que el patinaje llegue a los ojos de las personas de otra manera. «Hay momentos en los que te reirás, a lo mejor incluso lloras, momentos de levantarte y bailar... Y si sirve para algo más, aún mejor», apunta.