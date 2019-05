Iker Casillas vuelve a nacer

«Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase.Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! Los 37 se fueron... menos mal!! Qué nos traerán los 38... por ahora, verlos!! PD: gracias a todas aquellas personas que se han tomado 1 minuto de su tiempo para felicitarme por esta red social!», explicaba el que fuera cancerbero del Real Madrid. Unas palabras sin duda muy duras, que explican mejor que nada como ha sentido cercana la muerte.

Sara Carbonero, sus hijos Lucas y Martín y como no, toda su familia y amigos están muy pendientes del mejor portero de todos los tiempos. En familia, tanto Carbonero como Iker han subido fotografías a sus redes del cumpleaños, más importante y más difícil del deportista. Por ello, no ha dudado en subir, en señal de agradecimiento, stories de todos los compañeros que le han felicitado en sus respectivas redes sociales.

Sin embargo, esto les va a ayudar si cabe más, a saber disfrutar de un slowlove y de una slowlife, y a que todos los que le seguimos sepamos vivir una vida más plena y más consciente sin perdernos en lo que tiene importancia. Nos quedamos con la felicitación concisa y clave de Sara Carbonero que resume lo que han pasado durante estos días y el temor a perder al amor de su vida: «Celebramos tu vida»...