Hanks, tras superar la Covid-19: «No sé cuándo rodaremos de nuevo»

Tom Hanks fue una de las primeras celebridades en contagiarse del coronavirus, enfermedad de la que ya se ha recuperado pero tras la que «no sabe cuándo volverá a trabajar» y por la que ha tenido que estrenar su última película, ‘Greyhound’, en televisión en lugar de en cines.

La cinta, un drama bélico sobre la II Guerra Mundial que ha escrito y protagonizado él mismo, supone el regreso de un actor que hace unos meses ocupó cientos de titulares en todo el mundo al contagiarse de la Covid-19 durante un rodaje en Australia, cuando la pandemia comenzaba a preocupar en todo el mundo. «Estuvimos días con síntomas muy incómodos. No llegamos a temer por nuestra vida, por suerte», recuerda sobre la enfermedad que padeció junto a su mujer, Rita Wilson, en un encuentro virtual con periodistas en el que ha analizado el futuro inmediato del cine.

«Si una serie de cosas hubieran ido a peor habríamos necesitado tratamiento médico experto. Nos aislamos para evitar contagiar a los demás y desde entonces seguimos en cuarentena», explica Hanks, tal y como recoge Efe.

El matrimonio se contagió mientras estaba de viaje en Australia para participar en las labores de producción de la próxima cinta biográfica sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann, el cineasta detrás de ‘Moulin Rouge’, en la que Hanks actuará como el representante del ídolo musical. Ahora Hanks reconoce que no sabe cuándo volverá a rodar, aunque pronostica que no será pronto. «Nadie tiene ninguna idea de cuándo se podrá volver al trabajo. El momento llegará, pero no sabemos cuando», admite.

Según el popular intérprete, hay una serie de factores «físicos, legales, financieros y de seguridad» que van a provocar que el parón en la industria cinematográfica sea más largo de lo esperado. «Como tu película tenga a dos personas en un vehículo, hablando cerca o besándose... –expone–. Hay tantos requisitos opuestos a llevar una máscara y respetar la distancia entre el equipo».