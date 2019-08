Gwyneth Paltrow se anima a vivir con su marido

Ser importante para alguien más

La actriz también ha hablado de una de las consecuencias de la fama: convertirse en el ídolo de alguien más: «No me considero una influencer. Soy un poco alérgica a esa palabra. Me gusta el concepto de que la gente se encuentre identificada con otra persona, pero también me hace sentir nerviosa. Me siento más como un conector. Es complicado metabolizar y entender que eres una persona con influencia.Eso me puede obligar a convertirme en una versión más comercial de mi misma y no me gusta. Es raro, porque yo no soy así y mi sentido de humor no se parece a eso. Así que intento mandarlo a la mierda de cierta forma», finaliza Paltrow.