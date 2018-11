Eros, en las islas «si se dan las condiciones»

Eros está disfrutando del nacimiento de su nueva criatura, un trabajo de 14 temas con el que va a recorrer medio mundo de gira y no descarta, ni mucho menos, que las Islas Canarias puedan estar en su calendario, según afirmó el mismo en una entrevista concedida a los medios en Milán: «¿Que si incluiría a Canarias entre las ciudades españolas que voy a visitar? Pues si se dieran las condiciones, claro que sí. Nunca he actuado en las islas porque una gira de estas características necesita un montaje muy grande y por eso siempre solemos optar por Madrid o Barcelona. Siempre solemos movernos por las grandes ciudades ya que movemos una estructura muy grande y no quiero ofrecer una producción menor al público español», manifestó el artista. «El problema que yo siempre planteo es que tenemos que ofrecer un gran espectáculo, con una alta calidad y no un concierto con cuatro focos, cuatro cajas y cuatro músicos italianos. La calidad es importante, fundamental. Las personas que vienen gastan su dinero en comprar la entrada y merecen disfrutar de dos horas y media en la que gocen y no estén pensando en que han tirado el dinero», declaró Eros.

«Canarias es un sitio muy bonito, mi cuñado estuvo un año estudiando allí y me gusta mucho», detalló el cantante, que además recordó la gran amistad que le une con él exjugador de la UD Las Palmas Prince Boateng.

Ramazzotti regresa a la trinchera con nuevo trabajo discográfico y lo presenta con Hay vida, el primer sencillo que da a conocer de su nuevo disco en español. 14 nuevas canciones con la esencia Eros que se podrá disfrutar en vivo, por el momento y a la espera de concretar más fechas, en España en marzo de 2019: el 21 en el Palacio de Vistalegre de Madrid y el 23 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El trabajo que ya está a la venta cuenta con tres colaboraciones de renombre como son la cantante y compositora canadiense Alessia Cara el artista latino Luis Fonsi y Helene Fischer.